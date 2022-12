Augusta, il sindaco Di Mare: «Pnrr, sfrutteremo i fondi per crescere ancora»

Per i primi mesi del 2023, assisteremo alla continuità dell’azione amministrativa dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle. «Continueremo ad asfaltare altre strade, ad illuminare quelle al buio e a dare attuazione ai programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui già siamo Ente attuatore finanziato e con tutta la progettazione che dobbiamo mettere in campo, anche su strutture come l’ex convento di San Domenico, l’ex mattatoio, la Ricetta di Malta, potendo contare sulla collaborazione con i governi regionale e nazionale», dice il sindaco Di Mare il quale annuncia: «Stiamo lavorando anche ad una nuova forma di raccolta dei rifiuti, considerato che l’anno prossimo scadrà il contratto con la Megara Ambiente che ne gestisce il servizio; all’incremento del personale del Comune con il conseguente aumento dei servizi per la collettività. Attenzione anche per la sicurezza dei percorsi di viabilità, nonché nel settore culturale e turistico perché convinti del fatto che, il futuro della città passi da questo».

Un grande tema è quello della progettazione, della capacità della macchina amministrativa di riuscire ad ottenere finanziamenti. «Un grandissimo lavoro messo in campo che ci porta ogni giorno ad indirizzare ad Augusta fondi, dopo avere redatto i necessari progetti. per l’idea e la prospettiva di città futura: oltre 10 milioni di euro sono stati già incassati dal Pnrr. Sul tema della depurazione così come dichiarato in campagna elettorale, non stiamo lesinando impegno senza alcuna distrazione», riferisce il sindaco dicendosi fiducioso del fatto che, l’iter per dotare Augusta della madre di tutte le opere possa compiere passi importanti in questo nuovo anno che verrà. «Ci sentiamo costantemente con la struttura commissariale e la progettazione è in uno stato molto avanzato. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e sono certo che presto vedremo alla luce anche quest’opera fondamentale per la nostra città. Tutto ciò e molto altro lo realizziamo grazie al grande lavoro dei dipendenti comunali, dei nostri tecnici, di tutti gli uomini e di tutte le donne di buona volontà che si sono messi a disposizione per il bene di Augusta e per portare avanti il nome della nostra Augusta e restituire ai suoi abitanti una città normale; quindi grazie a tutto il Consiglio comunale, alla mia maggioranza, che mai mi ha fatto mancare vicinanza e supporto per concretizzare la nostra idea di città, alla mia Giunta, a tutti gli assessori, a quelli che hanno passato il testimone, a chi oggi con grande passione e dedizione lavora senza sosta per migliorare la nostra Augusta, mettendoci sempre la faccia ma soprattutto grazie a tutti voi cittadini e cittadine che in vari modi con messaggi privati, sui social, per le strade continuate a farci sentire la vostra presenza con un sorriso».

