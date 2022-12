Augusta tra notte bianca, concerti e presepe vivente: la città diventa un vero teatro all'aperto

Per il secondo anno consecutivo Augusta è teatro di eventi, organizzati dal Comune con successo in occasione delle festività natalizie. Domani sera appuntamento con la notte bianca, con negozi che effettueranno orari di apertura prolungata e gruppi musicali per le vie del centro storico. Un calendario ricco di concerti nelle chiese, la via dei presepi e tanto altro. «Abbiamo messo su un cartellone che è partito l’8 dicembre e si concluderà il 6 gennaio e che vanta eventi per tutti i gusti: dai concerti nelle chiese, agli spettacoli itineranti, dalla pista di ghiaccio nella centralissima piazza Duomo, che ancora una volta diventa attrazione per i più piccoli, ai mercatini natalizi che ci fanno diventare punto di riferimento di tutta la Sicilia orientale perché arrivano ad Augusta persone da diverse zone dell’isola (Carlentini, Militello, Siracusa). Continuiamo con il percorso di rilancio culturale che fa, appunto, della città luogo di attrazione e quindi da volano per i commercianti, per i gestori di strutture alberghiere, per i ristoratori, che aumenta il potenziale di viste nella nostra Augusta. Ci riteniamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Di Mare - ed esprimiamo gratitudine a tutti coloro che ci hanno aiutato ad approntare questo programma: le scuole, le associazioni e tutti gli enti he con noi hanno collaborato».

Per giorno 22 è previsto in via Principe Umberto, con inizio alle 19 Yap Christmas” concerto di Natale, a cura dell’accademia Yap “Marcello Giordani”. In programma per venerdì alle 16, Natale di solidarietà a cura dell’associazione Auser. E poi spazio, in serata, per la zampogna itinerante che ha già allietato le giornate cittadine di queste festività ed esibizione, nella chiesa di San Giuseppe Innografo di Monte Tauro, della corale Anthea Odes. Nella giornata della vigilia, sabato 24, nella chiesa di San Giuseppe a conclusione della novena del Santo Natale, esecuzione delle tradizionali nenie natalizie dinnanzi al presepe in cera con statuine del XIX secolo. A mezzogiorno messaggio di Natale del sindaco alla città. Il 25 alle 11 auguri di Natale con la zampogna itinerante in via Principe Umberto.

