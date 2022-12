Comiso, dove ogni blocco di pietra racconta a tutti una grande storia

Comiso affonda le sue radici nella notte dei tempi ed è stata sempre una realtà legata al commercio, all’agricoltura, agli scambi e ai flussi di persone. Tuttavia, pur essendo una città vocata prevalentemente a queste attività grazie anche alla antica presenza del fiume Ippari, illo tempore navigabile fino al centro abitato, Comiso ha sviluppato una notevole potenzialità attrattiva grazie alla presenza di pregiati stili architettonici, testimoni del tempo, e una raffinatezza culturale pari a città di forte attrattiva. Il quartiere più antico è cresciuto sotto le cave di pietra di Comiso con la quale è stata realizzata la maggior parte di edifici antichi o nobiliari, le chiese, i monumenti e gli antichi percorsi che si snodano in un dedalo di viuzze. È proprio la pietra di Comiso che ha dato una tipicità esclusiva al centro storico della città. Chi passeggia tra le cupole delle chiese, tra cui le principali sono il duomo di Maria Ss. Delle Stelle e la chiesa di Maria Ss. Annunziata, resta incantato da un paesaggio dalle tinte chiare che sfumano tra il bianco e il color miele e che riflettono la luce solare come fosse sempre una continua primavera. In questa città che si trova alle pendici dei monti Iblei ogni blocco di pietra racconta una storia. La storia delle chiese con i rosoni risalenti al ‘300, la storia dell’ex mercato ittico oggi tempio di cultura grazie alla presenza della fondazione Bufalino che, con i suoi archi che costituiscono il “peripatos” e la sua fontana in pietra, è meta di grandi nomi della letteratura italiana. Ci si sposta di poco e si arriva in piazza fonte Diana e all’antica terma romana risalente al III secolo d.C., famosa per i suoi mosaici. Ed in questo quadro che testimonia al contempo cultura, storia ed artigianato locale, si incastona perfettamente bene il museo civico di storia naturale che, oggi, è il settimo in Italia per importanza e per il pregio dei reperti fossili in esso contenuti. Comiso è questo e tanto altro. È una perla che comincia ad essere scoperta e valorizzata. Tanti sono ormai i turisti che alloggiano nelle varie strutture ricettive e che apprezzano le prelibatezze tipiche della tradizione enogastronomica ed è proprio in questo trend positivo che sono state attivate azioni di incoming a diversi livelli. Dai percorsi dell’anima del parco letterario Bufalino che prenderanno il via da gennaio, ai tour virtuali di “Comiso digitale”. Il solco tracciato è chiaro: intercettare sia il turismo di prossimità, sia quello nazionale e internazionale tramite la promozione della storia, dell’arte e della cultura custodite nello scrigno che si chiama Comiso.

