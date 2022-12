Pozzallo, dagli eventi per le feste ai programmi primaverili

Il Covid, sicuramente, ha messo a dura prova a livello globale, ogni città da qualsiasi parte del mondo. Nonostante la pandemia, le restrizioni e i vari lockdown, negli ultimi due anni, Pozzallo è riuscita ad affrontare questo momento nel migliore dei modi, cercando al tempo stesso di potenziare il turismo e le offerte, con l’obiettivo di fare diventare questa finestra che si affaccia sul Mediterraneo sempre più internazionale. Una dimostrazione di tutto questo si è verificato la settimana scorsa con due giorni di eventi dedicati alla promozione del territorio in relazione ai rapporti transfrontalieri con l’isola di Malta; un momento molto importante per la città marinara che ha dato i natali a Giorgio La Pira, la quale ha dato prova di essere aperta al mondo anticipando per il 2023 delle partnership che riguardano non solo il turismo ma anche diversi settori con la città dei cavalieri. «Stiamo perfezionando un sistema turistico che funzioni tutto l’anno» dichiara il vicesindaco Raffaele Monte, spiegando di fare diventare la città sempre più internazionale per promuovere i suoi punti di forza, organizzando dei workshop in collaborazione con delle agenzie turistiche maltesi in maniera tale da poter organizzare delle attività o degli eventi in cui si dà la possibilità di far vedere dal vivo le potenzialità della città della torre. Dopo il successo del palinsesto natalizio, l’amministrazione si metterà a lavoro per organizzare in primavera un evento destinato a mettere in vetrina tutto quello che di buono Pozzallo possa offrire, al di là della stagione estiva. «Non esisteranno più le stagioni morte» continua Monte affermando che il mantra del Comune sarà la destagionalizzazione: una parola chiave che ha dato prova di come la città possa attirare gli stranieri, soprattutto nell’ultimo periodo, constatando, quindi, che i flussi turistici sono in aumento anche nei periodi di bassa stagione grazie al potenziamento del turismo sulle tradizioni popolari, puntando su idee innovative e ricercate, creando sinergie anche con altri territori e offrendo servizi pubblici corredati da un sistema di accoglienza all’altezza della situazione. L’obiettivo principale, quindi, su cui Pozzallo sta lavorando sodo, è quello di avere un sistema turistico a 365 giorni l’anno, dove giocano un ruolo importante anche le collaborazioni con i commercianti e gli imprenditori turistici della zona. Un turismo che non ruoti solamente sulla bellezza delle spiagge ma che abbracci molto altro e che soprattutto possa accontentare diversi target, attirando sia i giovani che le famiglie con bambini ma anche che catturi l’attenzione del turista straniero.

