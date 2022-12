Pozzallo, Il capodanno in piazza delle Rimembranze sarà il piatto forte della fase finale del 2022

Natale ormai è alle porte. Finalmente si respira aria di festa per le vie della città dopo due anni di piena pandemia, tra restrizioni e vari lockdown. Pozzallo e l’intera Amministrazione comunale hanno deciso di dedicare questo Natale ai più piccoli, organizzando una serie di eventi e manifestazioni per tutto il mese di dicembre e fino al giorno dell’epifania. Dall’accensione dell’albero di Natale in piazza Municipio, alla tanto chiacchierata scritta Xmas in piazza delle Rimembranze sino ai mercatini organizzati nella settimana della festa sono alcune delle cose organizzate nella città di Giorgio La Pira, insieme alle luminarie led tra le vie del paese che saranno a basso consumo energetico. Inoltre, è stato stilato un palinsesto natalizio con tutti gli eventi organizzati. Un ricco programma in grado di soddisfare sia grandi che piccini: dalla mostra di pittura allo spazio cultura Meno Assenza, alle serate di ballo, dalla tombola di solidarietà alle rassegne cinematografiche e teatrali per i bambini, ai concerti curati dal corpo bandistico della città e da gruppi gospel e jazz, sino al tanto atteso presepe vivente nel quartiere storico Vico Vicci che coinvolgerà il vicariato di Pozzallo, l’Amministrazione comunale, la consulta e la pastorale giovanile insieme al gruppo degli scout. «Per la prima volta vi sarà una sinergia da parte di tutti» dichiara soddisfatto il vicesindaco Raffaele Monte spiegando che il presepe vivente partirà dalla casa natale di Giorgio La Pira e si estenderà su un percorso di 720 metri in un’area di circa 15mila metri quadrati, tutto il quartiere del centro storico in buona sostanza nei giorni di Santo Stefano, del 30 dicembre e del 6 gennaio. Altro evento tanto atteso sarà il Capodanno in piazza: chi lo vorrà potrà festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza delle Rimembranze a suon di musica con la presenza di rapper locali e dj di fama nazionale e internazionale che arrivano da Rtl 102.5. Un Natale sul mare che saprà accogliere i turisti anche nel periodo delle festività natalizie e offrire loro momenti di serenità e benessere.

