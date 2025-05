1 Maggio: Mondo Marcio, “eroi combattono per ciò in cui credono”

agenzia

ROMA, 01 MAG – “Stiamo vivendo tempi incerti, ogni giorno c’è qualcosa di storto. Abbiamo bisogno di eroi. Ma chi sono gli eroi? Non quelli con maschera e mantello, sono quelli che combattono in ciò in cui credono, che combattono per fare le cose giuste. Quelli che ogni mattina vanno al lavoro per prendersi cura della loro famiglia, per prendersi cura di chi amano, a prescindere da quanto bassa sia la paga: sono questi gli eroi di cui abbiamo bisogno. Se ognuno di noi fa la sua parte, andrà tutto bene”. È l’appello lanciato da Mondo Marcio dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma.

