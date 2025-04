25 aprile a teatro tra Resistenza, rock e storie vere

agenzia

Grande festa per Vukotic e poi Branciaroli, Montanari, Bizzarri

(di Daniela Giammusso) (ANSA) – ROMA, 23 APR – Tante storie sulla Resistenza, ma anche le 90 primavere di Milena Vukotic e l’opera rock di David Bowie. Sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel lungo weekend del 25 aprile. GENOVA – “Non dite che siete scoraggiati, che non ne volete più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere”: Così scriveva Giacomo Ulivi, partigiano ucciso a soli 19 anni. A ottanta anni da quel fatidico 25 aprile 1945, il Teatro Nazionale di Genova da vita a un nuovo e articolato progetto, interamente dedicato alla Liberazione. Seguendo la suggestione della memoria e delle testimonianze e della necessaria riaffermazione dell’importanza e della bellezza della Costituzione Italiana, che proprio dalla lotta partigiana ha avuto origine, nasce D’oro. Il sesto senso partigiano, spettacolo, installazione site-specific e percorso partecipato di cittadini e cittadine, in prima nazionale all’Ivo Chiesa, che Davide Livermore e la regista Giorgina Pi hanno creato a partire dall’enorme lavoro di ricerca di Gad Lerner e Laura Gnocchi su Noi, partigiani. Con Monica Demuru, Valentino Mannias, Francesco Patanè, Aurora Peres. Dal 25 al 27 aprile. MILANO – Dalla “brava moglie” che imbraccia le armi per affermare un’identità oltre le etichette, alla ragazza che cerca il riscatto da un’esistenza di miseria e violenza. Da chi nell’aiuto ai combattenti vive una sorta di inedita maternità, a chi è in cerca di vendetta. Fino alle lavoratrici per cui la lotta al fascismo è la naturale prosecuzione della lotta di classe. Per l’Anniversario della Liberazione, arriva al Carcano La Resistenza delle donne, spettacolo tratto dal libro di Benedetta Tobagi (ed. Einaudi) che dà voce e volto alle donne protagoniste della Resistenza. Con Benedetta Tobagi, Arianna Scommegna e Giulia Bertasi. Regia Lorenzo Pavolini. Il 25 aprile. MILANO – Proprio il giorno delle sue 90 primavere, Milena Vukotic debutta in prima nazionale al Franco Parenti con Lezione d’amore. Sinfonia di un incontro di Andrée Ruth Shammah. Per lei i panni di Madame A., insegnante di pianoforte e un tempo grande musicista che incontra il Giovane Svogliato, ragazzo fragile ritenuto inadatto al mondo, interpretato da Federico De Giacomo. Dal 23 aprile al 18 maggio. ROMA – Cosa succede quando muore un re? E non un re qualsiasi, ma il re d’Inghilterra. Cosa succede se il re non è veramente morto d’infarto, ma è stato assassinato? E cosa succede se il principe ereditario è solo un ragazzotto arrogante e presuntuoso, del tutto impreparato alle responsabilità che lo attendono? Luca Bizzarri e Francesco Montanari sono al Quirino Gassman con Il medico dei maiali, testo scritto e diretto da Davide Sacco. Dal 23 al 27 aprile. FIRENZE – Newton, l’infelice migrante interstellare protagonista dell’Uomo che cadde sulla Terra, è ancora bloccato sul nostro pianeta: non può morire ne’ invecchiare. Vittima dei suoi fantasmi e delle sue dipendenze, riceve segnali dal passato e capta visioni del futuro, mescolando realtà e sogni a occhi aperti. Approda a La Lazarus, in cui Valter Malosti ha trasformato Manuel Agnelli nel protagonista dell’opera rock-testamento di David Bowie, scritta con Enda Walsh. Dal 24 al 27 aprile. NAPOLI – 1941, Monaco di Baviera, carcere di Stadelheim. Sono le ultime ore di Leo Kaufmann, condannato a morte per “inquinamento razziale”: lui, anziano ebreo, avrebbe amato la ventenne ariana Irene Seidel. Con Franco Branciaroli protagonista, Piero Maccarinelli dirige, al San Ferdinando, Il caso Kauffmann, dal romanzo di Giovanni Grasso (ed. Rizzoli) e ispirato a una storia vera. Con Stefano Santospago, Viola Graziosi. Dal 25 al 27 aprile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA