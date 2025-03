8 marzo, Una Nessuna Centomila ‘non potete fermarci’

agenzia

La campagna "We don't just march in march" e tutte le iniziative

ROMA, 07 MAR – Marciare l’8 marzo non basta. Perché la battaglia per l’equità di genere non è un evento, ma un’urgenza quotidiana. Non si tratta solo di ricordare i diritti conquistati, ma di denunciare quelli ancora negati. È questo il messaggio al centro della nuova campagna pensata per la Giornata Internazionale della Donna dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, realizzata dall’agenzia Hobo e inserita nel circuito di Urban Vision, grazie alla preziosa collaborazione con la media company. Secondo il Global Gender Gap Report 2024, se continuiamo di questo passo, ci vorranno ancora circa 134 anni per raggiungere la parità di genere a livello globale. In troppe parti del mondo, essere donna significa lottare per l’istruzione, per la sicurezza, per il diritto di scegliere. Questa campagna ha un messaggio universale forte e chiaro: il cambiamento non si costruisce in un giorno, ma nella costanza di ogni passo, in ogni protesta, in ogni voce che si alza. Il vero impegno è di chi c’è anche il 9 marzo e ogni giorno dopo, fino a quando non ci sarà più bisogno di marciare, ricordandoci che ogni giorno è un’opportunità per combattere per l’equità. Sempre in questa ottica, la campagna è accompagnata da una serie di eventi e iniziative di cui la Fondazione è come sempre promotrice e animatrice. In primis la grande soddisfazione di sapere che il film italiano dei record e diventato un emblema della Fondazione “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, verrà proiettato in Cina, in occasione della Festa internazionale della Donna, accompagnato dallo spot – sottolineato in cinese – di Una Nessuna Centomila “Se io non voglio tu non puoi” realizzata per il 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – con decine e decine di volti del mondo artistico italiano e divenuto immediatamente virale. A Milano e Roma muoverà il suo primo passo una nuova alleanza con Rinascente che l’8 marzo supporterà i progetti della Fondazione donando il 10% dei ricavi netti della cena organizzata in tutte le Food Hall della collezione di store Rinascente e amplificando su tutti i suoi canali di comunicazione la nuova campagna e le iniziative promosse. Infine a Brescia la Fondazione Una Nessuna Centomila è accanto a Music Innovation Hub all’interno di Futura Expo, partecipando al palinsesto di incontri di Futurae Heroes, il programma che proietta i giovani e le giovani nello sviluppo sostenibile, con un panel dal titolo: “Fare sistema per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” che vedrà la partecipazione di Paola Turci, una delle artiste più attive del Laboratorio della Fondazione, Anna Frattini – Assessora alle politiche sociali Brescia -, Carola Carazzone di Assifero/Philea, Andrea Rapaccini (MIH), Barbara Falcomer Presidente di Valore D, il Centro Antiviolenza Butterfly di Brescia, Debora Ghietti della Fondazione UNC e in veste di moderatrice, Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna. Laura Assini, direttrice Marketing Veralab. Una serie di iniziative come sempre concrete e simboliche insieme perché come citano i sottotitoli della campagna “Abbiamo tanta strada da fare e nessuna intenzione di fermarci” e “Diritti, conquiste e nuovi traguardi: la strada è lunga, ma il nostro passo è sicuro”.

