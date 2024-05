8blevrai pubblica il nuovo singolo “Vis a Vis”, la produzione porta la firma di un siciliano

Spettacoli

8BLEVRAI pubblica venerdì 24 maggio 2024 il nuovo singolo “Vis a Vis” (Sony Music Italy/Epic), già disponibile in presave

Attraverso il nuovo brano, il giovane artista prova a raccontare il suo modo vivere e il suo sguardo sulla realtà che lo circonda; un vero e proprio “faccia a faccia” con il mondo, la vita e le difficoltà, ma anche, allo stesso tempo, un profondo confronto con se stesso. Un pezzo in cassa dritta, in cui la scrittura e la produzione, curata da 2nd Roof insieme a wherestheplug, si uniscono e si completano perfettamente, portando la giusta carica per affrontare i temi descrittI.

Dopo aver pubblicato poche settimane fa il brano “Favela”, che raccontava le difficoltà dei contesti popolari e gli sbagli che a volte si è costretti a commettere, 8BLEVRAI compie un passaggio più introspettivo, senza mai tradire il suo stile ormai ben riconoscibile e dando prova della sua straordinaria penna, sempre distinguibile nel panorama attuale.

Brano dopo brano, 8BLEVRAI aggiunge tappe sempre nuove al suo percorso artistico, confermandosi come uno dei nuovi talenti più interessanti della scena. Il rapper è già nuovamente in studio per lavorare a una nuova traccia che vedrà la partecipazione di uno degli artisti più rappresentativi e iconici del rap italiano e di un talentuoso giovane artista.

Otmen Belhouari, in arte 8blevrai, è un rapper italiano di origini marocchine, classe ’97 e residente a Predore (BG). Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Desolè” per Tempo Records, l’etichetta indipendente legata all’Academy di Big Fish. Successivamente 8blevrai entra nel roster di Yalla Movement, label di Big Fish & Jake La Furia, con la quale pubblica altri tre singoli: “Manette & Madame” (2.172.017 di stream), “Miseria” (1.096.458 di stream) e “Mona Lisa” (938.776 di stream), facendosi notare anche con i suoi Freestyle su YouTube (Real Freestyle 1, 2 e 3) con i quali vanta complessivamente oltre 1M di views. A dicembre 2021 firma per Sony Music, con cui pubblica il singolo “La Haine” prodotto da Big Fish, il cui videoclip (diretto da Mattia Incardona) è una citazione del film “L’Odio” di Mathieu Kassovitz, e “Malaga”, il cui videoclip invece è stato girato proprio nella città da cui prende il nome. Nel 2022 entra nel campionato dei “big” uscendo nello stesso giorno in featuring con Jake La Furia, per il suo brano “L’amore e la violenza” insieme a Paky, e con Rhove per il suo brano “La Famiglia”. Il 24 giugno 2022 8blevrai pubblica il singolo “Poveri stronzi” che anticipa il suo primo EP “Immigrato”, uscito il 15 luglio 2022, a cui fa seguito il documentario omonimo girato da Fabrizio Conte interamente in Marocco e che racconta le tappe del percorso del giovane rapper. Nel corso del 2023 pubblica invece i singoli “Fidèle” e “Tuta fake”, mentre rispettivamente venerdì 6 ottobre e venerdì 24 novembre 2023 escono i brani “Salam Alaykum” e “Conta su di me”. A febbraio 2024 rilascia invece il singolo “Favela”.