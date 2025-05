A Custonaci le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” prequel di “Mare fuori”

Set in Sicilia

La location è la Baia di Cornino. La pellicola racconta la giovinezza del personaggio interpretato da Maria Esposito. Raiz nel cast

La Baia di Cornino, nel comune di Custonaci, è stata scelta come location per le riprese di «Io sono Rosa Ricci», il prequel della serie televisiva «Mare Fuori» diretto da Lyda Patitucci. Le riprese del film sono iniziate e proseguiranno nei prossimi mesi per completare la produzione entro l’anno. Il film, prodotto da Picomedia, si concentra sulla giovinezza di Rosa Ricci, interpretata da Maria Esposito, esplorando gli eventi che l’hanno condotta alla detenzione nelll’Istituto Penale Minorile di Napoli.

Foto da Facebook

Già nello scorso aprile la giovane attrice Maria Esposito con due Instagram story aveva comunicato ufficialmente l’imminente inizio delle riprese di “Io sono Rosa Ricci” che dovrebbe uscire nelle sale entro l’anno. Il film Scritto da Maurizio Careddu, sceneggiatore anche dalla serie tv, e da Luca Infascelli, vede alla regia Lyda Patitucci. Il film è scritto da Maurizio Careddu, sceneggiatore anche dalla serie tv, e da Luca Infascelli, con la regia di Lyda Patitucci. Nel cast anche Raiz che nella sua pagina social nei giorno scorsi ha scritto: “Le riprese di “Io sono Rosa Ricci”, il prequel di #marefuori diretto da @lydapatitucci stanno per partire. Salvatore è pronto (a tutto). C’è una bella sorpresa per quanto riguarda la colonna sonora. Stay tuned”.

Foto da Facebook

“Oggi la nostra splendida “Baia Cornino” è stata protagonista nelle riprese del film “Io sono Rosa Ricci”, che è il titolo del prequel della celebre serie “Mare Fuori”. La serie tv firmata Rai che ha conquistato il pubblico italiano e in particolare quello giovanile – scrive in un post su Fb il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, che posta anche alcune immagini del set – Il film racconta, infatti, la prima parte della vita della principale protagonista. Ancora una volta la nostra città si è rivelata “un set da sogno”, come abbiamo sostenuto alla scorsa BIT di Milano, per le produzioni cinematografiche nazionali e non solo”Mare Fuori”.

Foto da Facebook

