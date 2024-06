A dicembre nelle sale il film di Pieraccioni e Siani con Friscia

Cinema e premi

L'attore comico al Marefestival di Salina

Il prossimo film con Sergio Friscia uscirà il 17 dicembre: «Io e te dobbiamo parlare», per la regia di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Sarà girato nelle Marche e prodotto da Lucisano, «una bella avventura con un gruppo rodato di persone. Mi sono sempre trovato bene sia con Alessandro che con Leonardo, sono amico di entrambi e ci divertiremo», ha detto Friscia al Marefestival a Salina, dove l’attore ha ricevuto il premio Troisi.