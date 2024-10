A docente Università Stranieri Perugia onorificenza dall’Irlanda

agenzia

Per Terrinoni il Presidential Distinguished Service Award 2024

PERUGIA, 10 OTT – Enrico Terrinoni, docente ordinario di letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia, è tra i destinatari del prestigioso Presidential Distinguished Service Award 2024, onorificenza internazionale conferita dalla presidenza della Repubblica irlandese per meriti in campo culturale, e in specie per il contributo degli irlandesi che vivono all’estero alla diffusione del patrimonio artistico e letterario del loro Paese. Lo ha annunciato lo stesso ateneo. Lo studioso è da decenni impegnato nell’approfondimento e nella divulgazione di autori irlandesi quali James Joyce, George Bernard Shaw, Oscar Wilde ed altri. Fine traduttore, attualmente distaccato all’Accademia Nazionale dei Lincei – riferisce la Stranieri -, Enrico Terrinoni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue traduzioni di autori irlandesi, quali il premio internazionale Capalbio, il premio Napoli, il premio Città di Firenze Von Rezzori e il Premio Viareggio-Répaci. “Sono estremamente onorato di aver ricevuto questa importante onorificenza culturale da parte della Repubblica d’Irlanda – ha commentato lo studioso -; sono felice per l’ateneo in cui lavoro, l’Università per Stranieri di Perugia, e per l’Accademia Nazionale dei Lincei dove in questo periodo faccio ricerca. Per molti anni ho vissuto e studiato in Irlanda, paese che porto nel cuore e dove vado spesso. Da decenni, inoltre, mi occupo in Italia di cultura, letteratura e politica irlandese, traducendo grandi autori e compiendo attività di divulgazione. Il motivo per cui questo premio mi riempie di gioia è perché rappresenta un modo di sottolineare le tante affinità tra Irlanda e Italia, due paesi che si vogliono bene e che per certi versi sono uno lo specchio dell’altro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA