A Etna in Scena irrompe il pop – rap di Settembre con i sentimenti di “Vertebre”

Il concerto Sabato a Zafferana Etnea

A “Etna in scena” cresce l’attesa, soprattutto tra i giovani, per il concerto di Settembre in programma il 6 settembre al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (ore 21). Andrea Settembre, 24 anni, cantautore e compositore, mescola pop, rap, cantautorato e napoletano per raccontare le emozioni della generazione Z. I suoi testi parlano di relazioni, fragilità e vulnerabilità, rispecchiando il vissuto di molti giovani. Ha conquistato Sanremo vincendo la sezione “nuove proposte” con “Vertebre”, brano che affronta temi di insicurezza e crescita personale.

La canzone, scritta con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, ha ottenuto premi come “Mia Martini”, “Lucio Dalla” e altri. L’Ep “Vertebre” contiene 8 brani che raccontano paure, scoperte e cuori infranti tipici dei vent’anni, unendo pop, elettronica e tradizione napoletana. Tra questi, una reinterpretazione di “Amandoti” di Giovanni Lindo Ferretti, usata come colonna sonora della serie Netflix “Inganno”. Il brano “Lacrime” è stato presentato alla finale di X Factor 2023, dove Settembre ha partecipato nella squadra di Dargen D’Amico.