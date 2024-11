A Festival Popoli film su ex br Abatangelo, presente in sala

agenzia

Il 4/11 'Pensando ad Anna' su rivolte carcerarie degli anni '70

FIRENZE, 03 NOV – Prima mondiale il 4 novembre alla terza giornata del Festival dei Popoli di Firenze (ore 18.30) per ‘Pensando ad Anna’, film sulla storia dell’ex br Pasquale Abatangelo, presente nelle principali rivolte che hanno scosso negli anni 70 le carceri italiane. La pellicola, scritta e diretta da Tomaso Aramini, è in selezione nel concorso italiano e Abatangelo, secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarà in sala e interverrà al termine della proiezione. Nato a Firenze il 2 novembre 1950, ex delinquente politicizzato e cofondatore dei Nap, organizzazione armata di sinistra attiva nei diritti dei detenuti, venne arrestato nel 1974 dopo un conflitto a fuoco con i carabinieri in cui rimase seriamente ferito e fu imprigionato alle Murate. Abatangelo, mai pentito né dissociato, ha scontato venti anni di detenzione, sei di semilibertà, e quattro anni di libertà vigilata; fu anche uno dei tredici detenuti politici di cui le Br chiesero la scarcerazione in cambio del rilascio di Aldo Moro. Il film, viene spiegato nella presentazione, intreccia interviste, con Tomaso Aramini e il giornalista Fulvio Bufi, ricostruzioni performative e materiale d’archivio, in un ‘esperimento live’ che si interroga sulla necessità della violenza politica per il cambiamento sociale. Le scene, girate in due settimane tra le celle dell’ex ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli, vedono gli attori Luca Iervolino e Tiziana De Giacomo interpretare Abatangelo e la sua compagna Anna scomparsa nel 2018, con la colonna originale di Eugenio Vatta. Lo scorso anno, sempre a Firenze, Abatangelo aveva partecipato alla presentazione di un libro al Cpa Firenze Sud di via Villamagna.

