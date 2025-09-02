A Fieramilano il centesimo Micam, il salone della calzatura

agenzia

Dal 7 al 9 settembre 870 brand da tutto il mondo

MILANO, 02 SET – Celebra oltre mezzo secolo di storia Micam, il salone della calzatura di moda che dal 7 al 9 settembre festeggia a Fieramilano Rho la centesima edizione ospitando 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali. Da Vigevano, culla della calzatura italiana, che nel 1931 ospitò la prima edizione della rassegna dedicata alla calzatura, Micam è diventato il salone leader mondiale. A gestirlo dal 1974 è l’Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. L’edizione numero cento apre con una cerimonia inaugurale che prevede l’annullo del Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ‘Le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy’. Se il salone svela in anteprima le novità dedicate alla primavera-estate 2026, la sua storia, quella della moda calzaturiera, viene invece ripercorsa dalla speciale mostra ‘100 steps into the future’, che racconta l’evoluzione del gusto, dello stile e della tecnologia attraverso immagini divenute vere e proprie icone. A Micam torna anche l’area Trends & Materials, per ottimizzare gli acquisti e ridurre l’invenduto. Non manca lo spazio Future of Retail, dedicato alle idee innovative che cambieranno il punto vendita. Al centro del nuovo palinsesto Micam Next, curato da Wired Italia, l’innovazione con incontri dedicati. Continua inoltre l’esposizione di giovani startup italiane in collaborazione con Ice e Maeci. Le cento edizioni di Micam coincidono con gli 80 anni di Assocalzaturifici, l’associazione che rappresenta a livello nazionale oltre 400 aziende del settore e socio di riferimento proprietaria della manifestazione.

