A Gorizia la galleria digitale più lunga d’Europa

Centro metri di ledwall nella Bombi per esperienze immersive

GORIZIA, 30 APR – La galleria digitale più lunga d’Europa che consentirà di vivere esperienze immersive uniche: è il futuro di galleria Bombi a Gorizia, che si appresta a cambiare volto mediante il connubio tra scienza, tecnologia e intelligenza artificiale. Terminati gli interventi di consolidamento, si procederà all’installazione, nella parte centrale del tunnel, di un ledwall lungo cento metri, con 925 metri quadri di pannelli che sarà animato da opere digitali generate attraverso algoritmi di IA e machine learning, in collaborazione con media artist e designer internazionali. Lo rende noto il Comune. Dell’investimento complessivo di 4,5 milioni, 1,5 provengono dal Pnrr e 3 dalla Regione Friuli Venezia Giulia. “Credo che non ci siano ormai più dubbi: Gorizia si sta trasformando a tutti gli effetti in Capitale europea della cultura. Con questo ennesimo intervento l’appeal della città raggiunge davvero altissimi livelli: sono certo che la Galleria Bombi digitale con le installazioni che saranno progressivamente ospitate richiamerà un altissimo numero di visitatori anche per gli anni a venire”, ha commentato il sindaco, Rodolfo Ziberna. Secondo il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, “l’installazione artistica in Galleria Bombi, la più lunga galleria digitale d’Europa, rappresenterà un elemento di fortissima attrazione per la città di Gorizia e per il Friuli Venezia Giulia tutto: essa offrirà infatti continuità all’azione promozionale del territorio ben oltre l’orizzonte del 2025, anche nella prospettiva di unire simbolicamente, con un’opera di grande valore, l’anno della Capitale europea della cultura e quello della Capitale italiana della cultura, e contribuirà a rafforzare, sul panorama nazionale e internazionale, l’immagine di una regione ricca di eventi e iniziative di spessore”.

