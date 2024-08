A Letojanni con la musica fresca di Giusy Ferreri è già « Novembre»

Il concerto

Con la musica fresca e coinvolgente di Giusy Ferreri, a Letojanni è già «Novembre» con suoni e melodie che per una sera fanno dimenticare il caldo di queste serate di Agosto. Pubblico delle grandi occasioni, infatti, ieri sera a Piazza Cagli di Letojanni che accolto con partecipazione l’artista di origini palermitane. A distanza di 16 anni dal suo debutto nel talent “X Factor”, dove è arrivata seconda, Giusy ha dimostrato di essere tanto amata dal suo pubblico, che mantenendo fede alla promessa del primo singolo “Non ti scodar di me”, non si è dimenticato di questo talento della musica italiana, ma ha partecipato con attenzione ai brani proposti, ballando pure sulle note di Hit delle ultimi estati come “Roma – Bangkok”, “Amore e Capoeira”, “Partiti adesso” e “Jambo”.