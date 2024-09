A Librino arriva “Libera talenti”, il progetto contro la povertà educativa

Le attività

E il 4 ottobre si festeggia con "Elefantino Street Festival"

Si chiama “Libera talenti Librino“, ed è un progetto che prevede corsi di skate, bodypainting, ritratto, podcast, gare di biciclette, calcio e tennis finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa. Naturalmente nel grande quartiere della periferia Sud di Catania. E il 4 ottobre si festeggia con “Elefantino Street Festival”.

Lo Skate Park di Librino (Catania) polarizza i giovani con il corso a cura di Antonio Zimbone, istruttore e tecnico nazionale Surfskate e responsabile federale Surfskate FISR: ogni lunedì alle 16,30 sono oltre una trentina i giovani intenti a imparare i fondamentali psicomotori dello skate, migliorando il flow. Il surfskate offre un’esperienza di guida unica e coinvolgente, grazie a un innovativo sistema di truck che permette di eseguire curve fluide e dinamiche, simulando la sensazione di surfare sull’onda. C’è ancora la possibilità di partecipare ai corsi che stanno riscuotendo grande successo, organizzati in sinergia con la Fondazione Laureus nell’ambito del progetto “Libera Talenti Librino” dell’Associazione Talità kum ETS, vincitore del bando “Spazi aggregativi di prossimità” indetto dall’Impresa “Con i Bambini”, che prevede in programma tantissime attività, già avviate all’inizio dell’estate.

Venerdì 4 ottobre alle ore 17,00 in occasione dell’Elefantino Street Festival – in Piazza dell’Elefante in viale Bummacaro 6/G – saranno presentate le nuove attività aperte ai giovani del quartiere di Librino: al Surfskate saranno affiancati nuovi laboratori d’arte per imparare le tecniche di bodypainting e ritratto, il podcast per chi vuole impegnarsi a realizzare interviste radiofoniche, il calcio, il tennis e le gare di biciclette. Il Festival si concluderà tra popcorn e bibite alle 20,00 con la visione di un film.

Tutte le iniziative del progetto “Libera Talenti Librino” sono finanziate dal Fondo per il contrasto della povertà educativa, prevedono molteplici attività dedicate agli under17 con il supporto degli organi di gestione comunitaria appositamente promossi da facilitatori. Il progetto mira anche alla messa in opera di interventi strutturali (la nascita di un Centro Aggregativo Giovanile / CAG in viale San Teodoro 3 e la ristrutturazione dei campi sportivi dell’Oratorio Giovanni Paolo II in Viale Grimaldi) e di un’area outdoor con attrezzature per Skate e Calisthenics.