A Lipari prima uscita pubblica per Matt Damon al ristorante, mercoledì conclude le riprese di “The Odyssey”: «Ma tornerò alle Eolie»

CINEMA

Il regista premio Oscar Christopher Nolan sta girando in Sicilia il nuovo kolossal ispirato al poema di Omero

Dovevano rimanere a Lipari fino al 15 maggio ma si concluderanno invece mercoledì a Lipari le riprese del film «The Odyssey» di Christopher Nolan. A sorpresa, per la prima volta da quando si gira nell’arcipelago delle Eolie, Ulisse, al secolo Matt Demon, si è concesso una uscita pubblica. È accaduto ieri sera quando, tra la sorpresa del titolare e della clientela si è presentato, per cenare in un noto ristorante che si affaccia sulla baia di Marina Lunga.

«Matt Demon – dice il titolare Danilo Conti – ha gustato ed apprezzato la cucina eoliana e ha avuto parole di grande ammirazione per le bellezze paesaggistiche dell’arcipelago, annunciando di essere intenzionato a tornarci con la famiglia».

La troupe del film “The Odyssey” che il regista Christopher Nolan – vincitore di 7 premi Oscar per “Oppenheimer” nel 2024 – sta girando in Sicilia da alcune settimane con uno stuolo di attori hollywoodiani, negli ultimi giorni è stata a Panarea per nuove riprese. Nel cast oltre a Matt Damon nei panni di Ulisse, ci sono Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Charlize Theron (Circe).Obiettivi puntati sull’area marina attigua a Basiluzzo che, con i suoi circa 28 ettari di estensione, è l’isolotto più grande tra quelli minori dell’arcipelago delle Eolie. Non è previsto alcun contatto con il territorio dell’isolotto ma solo l’uso di fumo di scena per creare effetti speciali.

La società Wildside, che sta curando la produzione esecutiva del film, ha avuto l’ok della Regione e potrà girare anche sullo scoglio di Pietra del Bagno e sull’isoletta di Basiluzzo. Il decreto di autorizzazione, dopo la decisione positiva della Commissione regionale tecnica specialistica (Cts) sulla valutazione d’incidenza ambientale, è stato firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino. «Così come avevamo già fatto per le riprese sull’isola di Favignana, nelle Egadi – dice Savarino – abbiamo agito con la massima celerità perché come Regione sosteniamo queste iniziative internazionali che danno lustro alla nostra Sicilia. Abbiamo, ovviamente, stabilito delle regole e posto dei limiti, nel rispetto della flora e della fauna delle aree interessate, e vigileremo sul loro rispetto, ma sono certa che da questo progetto deriveranno importanti ricadute per le Eolie in termini di flussi turistici e quindi di crescita economica, oltre agli effetti positivi che avremo per la valorizzazione del territorio».

Il viaggio di Ulisse verso casa fa tappa nelle isole siciliane. Nei giorni scorsi la troupe ha girato a Lipari – le riprese sono iniziate il 21 aprile – ai Faraglioni e a Pietra del bagno (le «Rupi erranti» del canto XII dell’Odissea di Omero). Gli scogli di Pietra Lunga e Pietra Menalda, con le loro forme uniche che si ergono dal blu profondo, sono, diventati, tra i fumi degli effetti speciali, il teatro di un’epopea millenaria che ancora una volta torna sullo schermo.

Già all’alba le onde vengono solcate dalle sei imbarcazioni a remi, nella meticolosa ricostruzione voluta da Nolan, che, dal porto base di Pignataro, raggiungono le aree dove sono state girate le scene che vedono Ulisse ammaliato dal canto delle sirene. La troupe, che si fermerà nell’arcipelago fino a mercoledì prossimo arriva da Favignana dove sono state girate altre scene del kolossal. Nel cast ci sono anche Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, Samantha Morton, non è ancora noto quali sono i personaggi che interpreteranno.