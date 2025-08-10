A Milo di scena il “Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla”

spettacoli

Stasera alle 21 al Teatro “Lucio Dalla”

Si susseguono con successo, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo, gli appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo.

Un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale. Domenica 10 agosto, alle ore 21, il Teatro “Lucio Dalla” di Milo ospiterà, condotta da Ruggero Sardo, la quarta edizione del “Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro amico… ti vengo a cercare”. Sul palco, due interpreti d’eccezione: Amara, cantautrice nota per la sua profondità interpretativa, e Bianca Atzei, artista capace di fondere potenza vocale e delicatezza emotiva. A completare lo spettacolo, l’accompagnamento di “Ethos Orchestra”, diretta dal Maestro Daniele Zappalà, per un concerto in cui arrangiamenti sinfonici restituiranno una nuova luce ai brani di Battiato e Dalla. “Con questo evento vogliamo rendere omaggio non solo a due immensi artisti – dichiara Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – ma anche al pubblico e agli sponsor che da anni ci sostengono, confermandoci che la musica è ancora in grado di emozionare e unire”. “Questo tributo – conclude il direttore artistico Alfio Zappalà – è un viaggio dentro due anime creative, libere e visionarie. L’incontro tra i loro linguaggi musicali e poetici rappresenta un’occasione per riflettere, sognare e condividere bellezza. Milo è il teatro naturale di questo racconto, perché qui la cultura ha radici profonde”.