spettacoli
A Milo di scena il “Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla”
Stasera alle 21 al Teatro “Lucio Dalla”
Si susseguono con successo, al Teatro “Lucio Dalla” di Milo, gli appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” diretta da Alfio Zappalà, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Milo e la Pro Loco di Milo.
Un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale. Domenica 10 agosto, alle ore 21, il Teatro “Lucio Dalla” di Milo ospiterà, condotta da Ruggero Sardo, la quarta edizione del “Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro amico… ti vengo a cercare”. Sul palco, due interpreti d’eccezione: Amara, cantautrice nota per la sua profondità interpretativa, e Bianca Atzei, artista capace di fondere potenza vocale e delicatezza emotiva. A completare lo spettacolo, l’accompagnamento di “Ethos Orchestra”, diretta dal Maestro Daniele Zappalà, per un concerto in cui arrangiamenti sinfonici restituiranno una nuova luce ai brani di Battiato e Dalla. “Con questo evento vogliamo rendere omaggio non solo a due immensi artisti – dichiara Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – ma anche al pubblico e agli sponsor che da anni ci sostengono, confermandoci che la musica è ancora in grado di emozionare e unire”. “Questo tributo – conclude il direttore artistico Alfio Zappalà – è un viaggio dentro due anime creative, libere e visionarie. L’incontro tra i loro linguaggi musicali e poetici rappresenta un’occasione per riflettere, sognare e condividere bellezza. Milo è il teatro naturale di questo racconto, perché qui la cultura ha radici profonde”.
Prossimi appuntamenti con la “Rassegna di teatro, musica e danza” (ore 20.45 per tutti gli appuntamenti in cartellone): il 12 agosto “Il talento di essere tutti e… nessuno” di e con Luca Ward, seducente show autobiografico; il 13 agosto “Note da Oscar”, incantevole concerto sulle note delle colonne sonore più celebri del cinema hollywoodiano con il Bellini Ensemble del Teatro Massimo Bellini di Catania. Dopo la breve pausa di ferragosto, il 18 agosto, “Amici per la pelle”, con Gino Astorina ed Eduardo Saitta, un esilarante mix di comicità e riflessioni sul lato oscuro dell’amicizia e dei desideri proibiti. Il 24 agosto sarà la volta di “Mille Rose”, luminoso omaggio a Rosa Balistreri con Lucia Sardo e la “Women Orchestra”; il 27 agosto sarà la volta di “Mizzica questo è jazz”, un racconto inedito che narra, insieme, la Sicilia e la nascita del jazz, con Andrea Tidona e Rino Cirinnà; il 29 agosto “Strange King of Women”, inedito omaggio ai Deep Purple. Il 30 agosto, chiude in allegria “Soggetti smarriti”, cabaret show con la compagnia de “Il gatto blu – Harpago”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA