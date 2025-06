A Palermo “Gigi & Friends – Sicily for Life” per il poliambulatorio a Villa Belmonte

Beneficenza

L'evento benefico, a cui prenderanno parte anche Noemi, Siani e tanti altri artisti, è stato presentato a bordo della Msc Magnifica

È in programma il 20 e 21 giugno sul palco dello stadio Renzo Barbera di Palermo il concerto “Gigi & Friends – Sicily for Life”: il ricavato dell’evento, promosso dalla Fondazione Tommaso Dragotto e sostenuto dall’artista partenopeo Gigi D’Alessio, sarà destinato alla realizzazione di un poliambulatorio ospedaliero a Villa Belmonte, ex Imi, dedicato alle malattie pediatriche rare. L’evento benefico è stato presentato a bordo della Msc Magnifica.

A condividere il palco con Gigi D’Alessio, dieci grandi nomi della musica italiana: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, LDA, Elena D’Amario e Alessandro Siani.«La mia attenzione alle malattie rare mi ha permesso di cercare gli strumenti per affrontarle e provare a offrirli alla Sicilia – ha detto Tommaso Dragotto -. Con Gigi abbiamo subito pensato alla costruzione di un ospedale pediatrico attraverso un grande evento: lui condivide con me un grande amore per la vita e il futuro e venerdì canterà con passione per la città di Palermo, che ama quasi quanto Napoli. Sarà un evento bellissimo e chi canterà lo farà con grande passione pensando al risultato: è importante che le famiglie sappiano che c’è la possibilità di curare i loro figli al Sud».