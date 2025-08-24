A Pozzallo si magnifica il pesce

Attualità

La Sagra, giunta alla 56esima edizione, quest'anno è in programma dal 29 al 31 agosto con numerosi ospiti di prestigio

Il profumo del mare, il sapore del pesce più buono e fresco assieme a tradizione e spettacolo saranno protagonisti assoluti dal 29 al 31 agosto a Pozzallo della 56ª edizione della Sagra del Pesce. Ospiti della tre giorni da non perdere Pago, Povia e Lda. La Sagra del Pesce di Pozzallo rappresenta non soltanto una delle più longeve manifestazioni in Italia, ma è anche il racconto di una comunità che da secoli ha il mare come orizzonte e che nel pesce ha uno dei simboli più autentici della propria identità.

Quest’anno, per la prima volta, la Sagra si tiene a fine agosto, con il rinnovato obiettivo di continuare ad unire tradizione e innovazione, intercettando i turisti e i pozzallesi all’estero in città per le vacanze, rilanciando un’estate già straordinaria per affluenza e successi. Piazza delle Rimembranze ospiterà il villaggio gastronomico con le casette dedicate alle specialità marinare e allo street food, ma anche spettacoli, concerti e intrattenimento. Nella villa comunale si svolgeranno gli show cooking con chef di livello mentre lo Spazio Cultura Meno Assenza ospiterà mostre fotografiche e artistiche dedicate al mare. Si scopriranno sapori tra tradizione e modernità: dal classico fritto di pesce e dalle ricette tipiche pozzallesi, agli incontri culturali dedicati alla biodiversità e all’ambiente marino; dalle note della musica popolare ai concerti dei grandi nomi del panorama nazionale.

“Questa Sagra del Pesce si svolge in un momento particolarmente felice della stagione turistica pozzallese – sottolinea il sindaco Roberto Ammatuna – Mai come quest’anno abbiamo avuto tanti arrivi e tante presenze: tutti gli indicatori economici lo confermano. Basti pensare che una grande società di distribuzione, Horeca, ci ha comunicato che le forniture destinate alle strutture ricettive di Pozzallo sono aumentate del 23%. La Sagra del Pesce di Pozzallo significa storia, identità, è nata sul mare e vive sul mare”.

Un evento che unisce gusto, spettacolo e tradizione, come ricorda il vicesindaco e assessore al Turismo, Raffaele Monte: “Ogni anno la Sagra del Pesce di Pozzallo è attesa con entusiasmo, perché è molto più di un evento gastronomico. Per la prima volta è stata finanziata con fondi europei continuando ad essere a costo zero per le casse comunali ed abbiamo pensato ad una varietà di presenze artistiche per tutte le fasce d’età”. Venerdì 29 agosto sarà protagonista Pago, volto amato della musica e della Tv, sul palco dopo il concerto della Tutto Max Band. Sabato 30 agosto, protagonista sarà il cantautore Povia. Domenica 31 agosto, infine, grande attesa per Lda, giovane talento che con le sue canzoni ha conquistato le nuove generazioni. Ed ancora spettacoli folk, cortei coreografici, band emergenti e dj set animeranno Piazza delle Rimembranze fino a tarda notte