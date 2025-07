A Segesta via all’Ekklesìa Festival: si parte con “La Giostra”

la rassegna

Previste date anche a Marsala e Selinunte

La stagione delle rassegne entra nel pieno, migrando per il bel paese, con un proliferare di iniziative a tema, alcune con una credibilità accertata dal trascorrere del tempo, altre in via di stabilizzazione definitiva.

Ekklesìa Festival – il rito della scena, si prefigge di riportare l’arte dove ha avuto origine, mediante appuntamenti itineranti, 4/5/6 luglio a Segesta (TP), 10/11/18/20 luglio Marsala (TP), 12/21/25 Selinunte (TP).

Primo appuntamento venerdì 4 luglio insieme a “La giostra”, una polifonia musicale indirizzata verso l’area mediterranea, “Musicamaga” un progetto nel rileggere e porgere al pubblico, atmosfere senza tempo, sabato 5 luglio i francesi “Nataverne”, formazione dal linguaggio folk rock, domenica 6 luglio, seconda presenza internazionale, dal Portogallo i “Kairós’, gruppo che viaggia su un sonoro interiore e abbraccia il respiro della terra.