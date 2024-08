A Torre Archirafi l’evento conclusivo del Rey Summer Festival: ecco i vincitori

Nel Catanese

I giovani artisti sono stati suddivisi quest’anno in due fasce di età (dagli 8 ai 15 e dai 16 ai 30 anni)

Venti giovani talenti siciliani della musica si sono sfidati l’altra sera in Piazza Vagliasindi a Torre Archirafi(Riposto) nella terza edizione del “Rey Summer Festival”, l’evento che ogni anno offre a un gruppo di giovani artisti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria qualificata composta da professionisti della musica. A rendere la gara entusiasmante è stata anche una splendida cornice di pubblico che ha mostrato di apprezzare le qualità dei giovani artisti, suddivisi quest’anno in due fasce di età (dagli 8 ai 15 e dai 16 ai 30 anni). L’evento, organizzato da Seby Rey, autore e cantante siciliano, è uno degli eventi più attesi dell’estate ripostese. Compito difficile per la giuria, composta da Grace Cambria (presidente di giuria), ex concorrente di Amici 17 e X Factor, Frances Caponetto – vocal coach, Tiziana Ansalone – cantante, Carmelo Caracciolo – musicista e producer, e Alessia Gorin – cantante, che ha scelto i vincitori di fascia che si sono assicurati la produzione musicale di un brano inedito con distribuzione su tutti gli store digitali e la registrazione di un brano cover con videoclip in studio.

Nella categoria 8-15 anni il primo posto è andato alla catanese Ginevra Negretti che, con la sua voce possente, ha tenuto il palco come una veterana, riuscendo a battere l’agguerrita concorrenza. Seconda classificata Gemma Giacoponello, terzo posto per Alessandra Rodo. Nella seconda fascia di età, 16-30 anni, la coppa di prima classificata è andata a Giulia Russo, in arte Giuly, artista locale che ha emozionato il pubblico e la giuria con una interpretazione sensazionale di un brano di Celine Dion “I surrender”.Giulia Russo possiede già due inediti su tutte le piattaforme digitali e adesso la Rey Production ne produrrà un terzo. Seconda classificata Anita D’Amico, terzo posto per Sarah Scuderi. La serata ha vissuto altri momenti di spettacolo con l’esibizione al pianoforte di Grace Cambria (da Amici e X Factor); l’Accademia di ballo “Belajar Tari” di Gianpaolo Patanè; la voce applaudita di Frances Caponetto che ha eseguito due brani cover e, dulcis in fundo, l’attesa esibizione di Seby Rey (patron della manifestazione) che, insieme a Caponetto, ha cantato un suo inedito “Favela” in un clima di euforia che ha coinvolto la piazza in un’onda di danza.