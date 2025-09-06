A Venezia Leone d’Oro a sorpresa per il film di Jim Jarmush, Toni Servillo migliore attore: ecco tutti i premiati

Il festival del cinema

Tra gli italiani riconoscimento anche a Gianfranco Rosi per il docu-film Sotto le nuvole (Premio Speciale della Giuria)

Un Leone d’Oro che esplora il silenzio e la difficoltà di parlarsi in famiglia. La giuria presieduta da Alexander Payne spiazza i pronostici e consegna il massimo riconoscimento dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia a ‘Mother Father Sister Brother’ di Jim Jarmusch.

Un trionfo inaspettato che chiude un’edizione capace di spaziare dai grandi maestri ai talenti emergenti. Al film favorito della vigilia, ‘The Voice of Hind Rajab’ di Kaouther ben Hania, che ha scosso il Lido, è andato il Leone d’argento – Gran Premo della Giuria, il riconoscimento attribuito all’opera capace di lasciare il segno e per questo particolarmente apprezzata dai membri della giuria.

La miglior regia è invece quella di Benny Safdie che ha diretto Dwayne Johnson ed Emily Blunt nel film ‘The Smashing Machinè. Il giovane regista americano, per la prima volta senza il fratello Josh come co-regista, si aggiudica il Leone D’argento – premio per la miglior regia. Tra i premiati c’è anche l’Italia con due premi. Il docu-film ‘Sotto le nuvolè di Gianfranco Rosi conquista il Premio Speciale della Giuria, mentre il film ‘La Grazià di Paolo Sorrentino porta a casa la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile: Toni Servillo nei panni del presidente della Repubblica ha convinto la giuria.

La migliore interprete femminile è invece Xin Zhilei. All’attrice di ‘The Sun Rises On Us All’di Cai Shangjun è andata l’altra Coppa Volpi. Protagonista di questa edizione anche la Francia che con la pellicola di Valérie Donzelli ‘À pied d’&#339;uvre (At work)’ si aggiudica il premio per la miglior sceneggiatura. Infine, è Luna Wedler la giovane attrice emergente di questa edizione. L’interprete svizzera, classe 1999, di ‘Silent Friend’di Ildikò Enyedi conquista il Premio Marcello Mastroianni.

Della sezione ‘Orizzontì il premio al miglior film va a ‘En El Camino (On The Road)’ di David Pablos (Messico). Il premio alla miglior regia a Anuparna Roy per il film ‘Songs of Forgotten Trees’ (India). Il premio speciale della giuria a ‘Harà Watan (Lost Land)’ di Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania). Il premio per la migliore interpretazione femminile a Benedetta Porcaroli per ‘Il rapimento di Arabellà di Carolina Cavalli (Italia) e per la miglior interpretazione maschile a Giacomo Covi per ‘Un anno di scuolà di Laura Samani (Italia, Francia). Il premio alla miglior sceneggiatura va ad Ana Cristina Barragàn per ‘Hiedra (The Ivy)’ (Ecuador). Infine, il premio al miglior cortometraggio va a ‘Utan Kelly (Without Kelly)’ di Lovisa Sirén (Svezia).

Il Leone del futuro – Premio Venezia opera prima ‘Luigi De Laurentiis’ va a ‘Short Summer’ di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia). Della sezione ‘Venezia Spotlight’ il premio degli spettatori ‘Armani Beauty’ va a ‘Calle Màlagà di Maryam Touzani (Marocco, Germania, Francia, Spagna, Belgio). Il premio ‘Venezia Classicì per il miglior documentario sul cinema va a ‘Mata Harì di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (Usa), mentre quello per il miglior film restaurato va a ‘Bashu, Gharibeye Koochak (Bashu, The little Stranger)’ di Bahram Beyzaie (Iran). Della categoria ‘Venice Immersivè a ‘The clouds are two thousand meters up’ di Singing Chen (Taipei, Germania) va il gran premio, a ‘Less than 5gr of Saffran’ di Négar Motevalymeidanshah (Francia) il premio speciale della giuria e ad ‘A long goodbay’ di Kate Voet e Victor Maes (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) il premio per la realizzazione.

Ecco i premi ufficiali di Venezia 82 assegnati questa sera nella cerimonia di chiusura della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in Sala Grande al Palazzo del cinema.

La Giuria di VENEZIA 82, presieduta da Alexander Payne e composta da Stéphane Brizé, Maura Delpero, Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres e Zhao Tao, dopo aver visionato i 21 film in competizione ha deciso di assegnare i seguenti premi:

LEONE D’ORO per il miglior film a: FATHER MOTHER SISTER BROTHER di Jim Jarmusch (USA, Irelanda, Francia) LEONE D’ARGENTO – Gran Premio della Giuria a: THE VOICE OF HIND RAJAB di Kaouther Ben Hania (Tunisia, Francia) LEONE D’ARGENTO Premio per la migliore regia a: BENNY SAFDIE per il film THE SMASHING MACHINE (USA) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione femminile a: XIN ZHILEI nel film RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL) di Cai Shangjun (Cina) COPPA VOLPI per la migliore interpretazione maschile a: TONI SERVILLO nel film LA GRAZIA di Paolo Sorrentino (Italia) PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: VALÉRIE DONZELLI e GILLES MARCHAND per il film À PIED D’OUVRE (AT WORK) di Valérie Donzelli (Francia) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a: SOTTO LE NUVOLE di Gianfranco Rosi (Italia) PREMIO MARCELLO MASTROIANNI a un giovane attore emergente a: LUNA WEDLER nel film SILENT FRIEND di Ildikó Enyedi (Germania, Ungheria, Francia).

La Giuria Orizzonti della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross, e dopo aver visionato i 19 lungometraggi e i 14 cortometraggi in concorso, assegna: PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a: EN EL CAMINO (ON THE ROAD) di David Pablos (Messico) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a: ANUPARNA ROY per il film SONGS OF FORGOTTEN TREES (India) PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a: HARÀ WATAN (LOST LAND) by Akio Fujimoto (Giappone, Francia, Malesia, Germania) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE FEMMINILE a: BENEDETTA PORCAROLI nel film IL RAPIMENTO DI ARABELLA di Carolina Cavalli (Italia) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE INTERPRETAZIONE MASCHILE a: GIACOMO COVI nel film UN ANNO DI SCUOLA di Laura Samani (Italia, Francia) PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a: ANA CRISTINA BARRAGÁN per il film HIEDRA (THE IVY) (Ecuador) PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a: UTAN KELLY (WITHOUT KELLY) di Lovisa Sirén (Svezia) LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA «LUIGI DE LAURENTIIS” La Giuria Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima «Luigi De Laurentiis» della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, presieduta da Charlotte Wells e composta da Erige Sehiri e Silvio Soldini assegna il premio LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA (LUIGI DE LAURENTIIS) a: SHORT SUMMER di Nastia Korkia (Germania, Francia, Serbia) VENEZIA SPOTLIGHT PREMIO DEGLI SPETTATORI – ARMANI BEAUTY a: CALLE MÁLAGA di Maryam Touzani (Marocco, Francia, Spagna, Germania, Belgio)

VENEZIA CLASSICI La Giuria presieduta da Tommaso Santambrogio e composta da 23 studenti – indicati dai docenti – dei corsi di cinema delle università italiane, assegna il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO SUL CINEMA a: MATA HARI di Joe Beshenkovsky e James A. Smith (USA) il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a: BASHU, GHARIBEYE KOOCHAK (BASHU, THE LITTLE STRANGER) di Bahram Beyzaie (Iran)

VENICE IMMERSIVE La Giuria presieduta da Eliza McNitt e composta da Gwenael François e Boris Labbé dopo aver visionato i 30 progetti in concorso, assegna: Il GRAN PREMIO VENICE IMMERSIVE a THE CLOUDS ARE TWO THOUSAND METERS UP di Singing Chen (Taipei, Germania) Il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA VENICE IMMERSIVE a LESS THAN 5GR OF SAFFRAN di Négar Motevalymeidanshah (Francia) Il PREMIO PER LA REALIZZAZIONE VENICE IMMERSIVE a A LONG GOODBYE di Kate Voet e Victor Maes (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi)