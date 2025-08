A Villa Bellini è il giorno del concerto di Geolier

spettacoli

Due concerti a Catania per la tournée del fenomeno napoletano

Due concerti, altrettanti “sold out”. Tutto secondo copione per Geolier, oggi e domani di scena alla Villa Bellini di Catania, nell’ambito della rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, allestita da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita ed in collaborazione con il Comune, nel contesto del “Catania Summer Fest”.

Reduce da due live titanici all’Ippodromo di Agnano di Napoli, in cui ha collezionato un record dopo l’altro, Emanuele Palumbo – queste le generalità dell’artista partenopeo – ha scelto Catania per le due date siciliane del fortunato tour in corso da marzo scorso, contraddistinto da una larga, larghissima partecipazione di pubblico e la cui conclusione è prevista per il prossimo 27 settembre all’Arena di Verona. In scaletta i brani più iconici e un focus speciale su “Dio lo sa – Atto II”, album campione del 2024, già certificato cinque volte platino e piazzato in maniera stabile nella “Top 20” della Fimi ad oltre un anno dall’uscita. E l’anno scorso, Geolier è stato l’artista più ascoltato su Spotify Italia grazie ai brani “I p’ me, tu p’ te”, quattro volte platino, e “Tu ed io” feat. Rose Villain, certificato oro.