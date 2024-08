A Villa Bellini il ritorno di Emma: da Apnea a Femme Fatale sul palco le hit più famose

estate

Fine settimana all’insegna della grande musica dal vivo a Catania con la rassegna “Sotto il Vulcano Fest” organizzata da Puntoeacapo Concerti con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: ieri sera sul palco è salita Fiorella Mannoia con “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, il tour che per la prima volta la vede affiancata da un’orchestra sinfonica, l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis e composta da 21 elementi. L’artista romana ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e, per proporre la massima varietà di espressione, riarrangiati da prestigiosi maestri: Valeriano Chiaravalle, Alterisio Paoletti, Clemente Ferrari, Emanuele Bossi, Stefano Zavattoni e Pippo Caruso. Da “Caffe nero bollente” a “Quizas Quizas Quizas”, da “Che sia benedetta” a “Sally”, nella set list non mancheranno anche i brani più recenti come l’ultimo singolo estivo in collaborazione con Michele Bravi “Domani è Primavera” e il brano sanremese “Mariposa”, la scintilla da cui è partito l’intero progetto, diventato un manifesto dell’orgoglio di esser donna ispirato alla storia delle sorelle Mirabal, raffigurate simbolicamente nella scenografia dei nuovi live da tre farfalle colorate. Quella di Catania saràla prima delle tre tappe siciliane del tour di Fiorella Mannoia che, dopo Catania, sarà in concerto anche a Palermo (10 agosto, Teatro di Verdura) e Tindari (12 agosto, Teatro Greco).

Sabato 10 agosto sarà la volta di Emma, che torna live quest’estate alla Villa Bellini dopo un anno musicalmente molto intenso e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” e dopo l’uscita dell’album d’inediti “Souvenir” (certificato disco d’oro). In scaletta, tra ultime hit e i suoi pezzi di maggiore successo, anche “Femme Fatale”, il nuovo singolo di Emma pubblicato lo scorso maggio. Un brano elettro pop con un ritornello dal sapore dance che si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale di Emma, confermandone la sua versatilità e la capacità di reinventarsi come artista.