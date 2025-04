A Villa Filippina il concerto tributo ai Beatles dei The Fab Experience:

palermo

Un viaggio intenso, attraverso la produzione musicale dei Beatles e i brani che hanno segnato la loro storia e quella dei tanti appassionati e che, ancora oggi, a distanza di 60 anni, sono ascoltati, stimati e fonte d’ispirazione musicale per le nuove generazioni. Quella dei The Fab Experience è una storia abbastanza recente, il gruppo nasce quattro anni fa da un incontro casuale tra due ingegneri, Roberto Biondo e Alberto Sorce entrambi provenienti da esperienze musicali diverse che decidono, su proposta di Marco Zancla, di unirsi ad un gruppo di amici per formare un gruppo destinato a far rivivere il mito dei quattro baronetti di Liverpool puntando soprattutto sulla discografia che riguarda il periodo 1966-1968. Domenica 13 aprile i The Fab Experience si esibiranno alle ore 13 a Villa Filippina a Palermo (ingresso gratuito), con la formazione, consolidata e rodata che presenta Marco Zancla e Giuseppe Magro alle chitarre, Roberto Biondo al basso, Alberto Sorce alla batteria, Mirko Messina alle tastiere e alla voce il frontman e manager Marcello Barrale.

“Siamo molto contenti – spiega Roberto Biondo – di riproporre un periodo storico in cui la melodia e la strumentalizzazione andavano di pari passo. Cerchiamo di essere abbastanza fedeli sia ai testi che alle partiture musicali, l’ambizione è quella di creare un punto di riferimento importante per l’ascolto dei Beatles, soprattutto fra i giovani che vengono ai nostri concerti per riascoltare quella strumentalità innovativa sia per gli accordi che per il ritmo e le sonorità”. In scaletta ci sono brani come “Dear Prudence”, “Lucy in The Sky with Diamonds”, “Penny Lane”, “In My life”, “Norwegian Wood”, “While my guitar Gently Weeps”, “I’m the Walrus”, e l’inedito “Now and Then”.