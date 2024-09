agenzia

E' il protagonista di The Quiet Son

LIDO DI VENEZIA, 07 SET – La Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Venezia 81 è stata vinta da Vincent Lindon per il film The Quiet Son (Jouer avec le feu) di Delphine Coulin e Muriel Coulin (Francia)

