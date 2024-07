A Zafferana il gala della danza: “Stars of today meet the Stars of tomorrow”

spettacoli

Il primo agosto all'anfiteatro Falcone e Borsellino

Il linguaggio del corpo umano, accostato alla disciplina della danza nelle sue svariate forme. Zafferana Etnea, si prepara ad accogliere “Stars of today meet the Stars of tomorrow”, il gala della danza, giovedì 1 agosto all’Anfiteatro Falcone Borsellino. un cartellone sostenuto da nobili firme provenienti da ogni latitudine del balletto.

Maria Khoreva – Mariinsky Theatre, Vsevolod Maievsky – English National Ballet, Shale Wagman – Bayerisches Staatsballet, Elisabeth Beyer – American Ballet Theatre, Antonio Casalinho – Bayerisches Staatsballet, Margarita Fernandes – Bayerisches Staatsballet, Liudmila Konavolova – Vienna State Ballet, Brady Farrar – ABT Studio Company, Nnamdi Nwagwu – International Contemporary Artist, le presenze che apporranno le loro firme, ne abbiamo discusso con Dario Biuso, direttore artistico del gala insieme ad Ekaterina Dalskaya.

Presente e futuro della danza relativi a questa iniziativa

Pianificarla non è stata semplice, mesi di impegno, siamo orgogliosi delle nostra opera nell’averla attuata

La danza per alcuni decenni era il sogno di molti giovani

È cambiato tanto intorno alla vita dei ragazzi, tentazioni derivanti dai traguardi facili ad ogni costo, disinteresse verso alcune discipline

L’invasione dell’era digitale ne ha stravolto le scelte

Non desidero puntare il dito su tale direzione, sembra che sudore, preparazione, passioni, siano demodé, fortunatamente una luce di speranza arriva da qualche teatro lirico che gestisce le speranze della danza

Esiste una panacea per invertire la tendenza