A Zafferana “Imitomania”, il premio nazionale nel segno di Franco Rosi

la kermesse

Dopo il successo dello scorso anno il prossimo 30 agosto alle ore 20,30 al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, nell’ambito della kermesse “Etna in scena” ritorna la seconda edizione di “Imitomania- Premio nazionale “Franco Rosi” organizzata dall’Associazione Alisei, per la regia e la direzione artistica di Rosario Musumeci e Natale Di Giovanni.

«Scopo dell’evento – spiega Musumeci – è omaggiare un grande personaggio del mondo dello spettacolo, un imitatore fuoriclasse come Franco Rosi (pseudonimo di Emilio Eros De Rosa) che deve il suo nome d’arte a Cino Tortorella (ex Mago Zurlì) che ne comprese il talento e lo avviò ad una carriera artistica di successo. Rosi non fu solo imitatore, ma anche attore, cantante e trasformista, celebre per le imitazioni di Franco Franchi, Luciano Salce, Enrico Montesano, Fred Bongusto, Pupo, Mike Bongiorno e anche per la sua parodia del giornalista sportivo Adriano De Zan e per essere stata la voce di Oscar il super telegattone televisivo della Superclassifica show negli anni 80.

Tra le sue allieve più famose Loretta Goggi che con lui in coppia diede vita ad una serie di esilaranti imitazioni nella trasmissione “La freccia d’oro” che lei stessa conduceva con Pippo Baudo. Fortunatissima la sua collaborazione con Carmen Chiaro artista versatile e poliedrica, imitatrice sopraffina che ha inglobato gli insegnamenti di Franco Rosi divenuto suo compagno sul palcoscenico e nella vita, rimanendogli accanto fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2019.