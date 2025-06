Achille Lauro sbanca al Circo Massimo e annuncia l’Olimpico 2026

agenzia

'Percorso senza fretta. Voglio uscire da logiche discografiche'

ROMA, 29 GIU – “Non c’è cosa migliore di annunciare il mio primo stadio qui a Roma, con la mia gente, la mia famiglia”. Le urla del pubblico sovrastano quasi la voce di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, quando, alla fine del concerto al Circo Massimo e subito dopo la proiezione di un video che ripercorre la sua carriera, l’artista annuncia il suo primo stadio. L’appuntamento è fissato per il 10 giugno 2026 all’Olimpico di Roma. Titolo: “Comuni Immortali”. Dopo il doppio soldout nella capitale e le tante date con posti già esauriti nel tour dei palazzetti 2026, il cantante è pronto a fare il passo avanti. A patto che il percorso sia “fatto bene”, “senza avere fretta” e “con la musica giusta”. “Il 2026 sarà dedicato ai live, mi concentrerò sulla costruzione del concerto”, racconta nel backstage. “Credo oggi ci sia bisogno nella musica di estrema qualità, concerti che vadano oltre”, spiega, “l’altro giorno sono andato a quello di Vasco. Ci sono delle figure che hanno costruito qualcosa che va oltre la canzone. Una comunità, un rituale, mi piacerebbe prima o poi che succedesse questa cosa a noi”. Il suo percorso artistico, tra i più variegati in circolazione, è ben rappresentato dallo spettacolo che ha portato a Roma: ventinove brani, praticamente tutti riarrangiati, uno dopo l’altro quasi per non far abbassare i battiti per minuto, in cinque momenti scanditi da altrettanti outfit e con 40 musicisti totali al suo fianco. Uno show con tanto di effetti pirotecnici che inizia da Amor, la sua dichiarazione d’amore alla capitale (“sono cresciuto con le canzoni dedicate a Roma, pensare che una mia sia diventata un suo simbolo è bellissimo”, dice), e si conclude con 16 marzo. E passa per Me ne frego, Rolls Royce (e il look pelle e occhiali da sole), Incoscienti giovani e, poi, un medley con i successi più sfacciati (Pessima, Cadillac, Bulgari, Thoiry). “Il mio obiettivo futuro è uscire dalle logiche discografiche della struttura della canzone – spiega – ora voglio iniziare un nuovo percorso di concezione della musica”. I biglietti per lo Stadio Olimpico saranno disponibili in presale da domani, 30 giugno, alle ore 14 per i possessori del ticket del Circo Massimo e dei Palazzetti 2026. Dal 4 luglio, sempre alle ore 14, saranno invece acquistabili da tutti.

