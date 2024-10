Ad Io Canto Generation la 13enne Morgana La Manna ha incantato il pubblico con la sua interpretazione de “La rondine”

TV

La giovane cantante di Gaggi ha ricevuto grande consenso dai presenti in studio, che - con il loro voto - hanno ribaltato la classifica facendola andare in testa

Ha incantato il pubblico in studio della trasmissione Mediaset “Io Canto Generation”, la giovane cantante siciliana Morgana La Manna, tredici anni, di Gaggi, in provincia di Messina. Nella prima puntata, andata in onda su Canale5 mercoledì scorso, e in cui si è esibita nel capolavoro “La rondine” di Mango, Morgana- dopo aver ottenuto un punteggio nella media dalla giuria- ha infatti ricevuto grande consenso dai presenti in studio, che- con il loro voto- hanno ribaltato la classifica facendola andare in testa.

La sfida tra i ventiquattro ragazzi (dai 10 ai 14 anni) che partecipano al talent show condotto da Gerry Scotti è comunque ancora più che aperta. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana per altri cinque appuntamenti, i giovani cantanti si esibiranno in una nuova sfida canora all’insegna delle emozioni.

A guidarli in questa avventura a capo di sei squadre, ci sono sei protagonisti della musica italiana: Lola Ponce, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che è caposquadra di Morgana.

In veste di giurati durante la prima puntata Michelle Hunziker, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e Iva Zanicchi.

“Felici di accompagnare Morgana in questo percorso- dichiarano i genitori della giovanissima cantante- e dell’opportunità che le è stata concessa dopo aver superato le varie selezioni. Cerchiamo comunque di insegnarle a vivere questa esperienza anche come un gioco, oltre che come l’occasione per imparare e crescere”.

Orgogliosissimo di Morgana La Manna, anche il Maestro Ivan Lo Giudice, con cui la ragazza ha intrapreso gli studi musicali e di canto presso l’accademia Live Sound di Taormina circa quattro anni fa. La giovane è inoltre corista, da circa sei anni, delle voci bianche del Piccolo Coro Città di Taormina di cui Lo Giudice è Direttore.