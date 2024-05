Addio a Morgan Spurlock, il cineasta di Super Size Me

agenzia

Complicazioni del cancro, aveva 53 anni

NEW YORK, 24 MAG – Morgan Spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me, è morto di cancro a 53 anni. Nel film del 2004 che lo aveva reso famoso, Spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall’essersi nutrito tutti i giorni per un mese da McDonald’s. La famiglia del cineasta, che a causa di quell’esperimento aveva gravemente messo a repentaglio la salute, ha confermato la morte: “È un giorno triste. Devo dire addio a mio fratello Morgan”, ha detto Craig Spurlock che del documentarista era stato frequente collaboratore.

