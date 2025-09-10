Addio a Polly Holliday, la mitica Flo di “Alice” e icona della tv anni ’70

il lutto

Con la sua battuta cult "Kiss mah grits!" conquistò l’America, ma dietro il sorriso della cameriera texana c’era un’artista poliedrica che ha segnato il piccolo e grande schermo

Aveva 88 anni. E’ stata attrice di straordinario talento e volto amatissimo della televisione americanaNew York, 10 set. . (Adnkronos) – Polly Holliday, attrice di straordinario talento e volto amatissimo della televisione americana degli anni ’70, è morta martedì 9 settembre nella sua casa di New York all’età di 88 anni. A confermare la notizia è stato il suo amico e manager Dennis Aspland.

Rimasta nell’immaginario collettivo per il ruolo dell’esuberante cameriera Flo nel popolare sitcom “Alice”, Holliday seppe imporsi grazie a una presenza scenica esplosiva e a una battuta divenuta leggenda: “Kiss mah grits!” (“Baciami il semolino!”). Una frase pronunciata con ironica irriverenza e accento del profondo Sud, che le valse due Golden Globe e tre nomination agli Emmy. Dietro l’immagine televisiva, però, si celava una figura sorprendentemente diversa: una donna colta, riflessiva, con una formazione da pianista classica e un passato da insegnante di musica nelle scuole pubbliche.

Debuttò a Broadway nel 1974 nella commedia “All Over Town”, diretta da Dustin Hoffman, che in seguito la raccomandò per un piccolo ruolo nel film cult “Tutti gli uomini del presidente” (1976). Proprio da lì partì la scalata verso il ruolo che l’avrebbe resa celebre. Dal 1976 al 1980 Holliday interpretò Florence Jean Castleberry, detta Flo, nella serie tv “Alice”, una cameriera texana dai modi bruschi ma dal cuore d’oro. Il personaggio era ispirato a quello interpretato da Diane Ladd nel film “Alice non abita più qui” (1974), ma Holliday ne fece una versione totalmente nuova, esagerata, comica e indimenticabile. Il successo di Flo fu tale da oscurare la protagonista dello show, Linda Lavin, creando frizioni dietro le quinte.