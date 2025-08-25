“Aida” con proteste a Taormina e il sindaco De Luca chiede di revocare la “Carmen”: «Qui c’è un bene da tutelare»

Lirica e disagi

Malumori degli artisti per mancati pagamenti e malcontento del pubblico per il forte ritardo che ha riportato lo spettacolo

L’amministrazione comunale di Taormina, alla luce del «concreto rischio per l’incolumità pubblica e di un danno d’immagine gravissimo per il Comune e le Istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle attività del Teatro Antico con la messa in scena dell’Aida» di ieri ha chiesto al direttore del parco Archeologico «la revoca immediata della concessione d’uso per il 13 settembre 2025 per la Carmen».

Lo rende noto il sindaco, Cateno De Luca, spiegando che la “decisione si fonda sulla necessità di evitare il ripetersi di episodi che potrebbero compromettere ulteriormente l’immagine internazionale di Taormina e la credibilità della gestione del Teatro Antico”.Secondo la ricostruzione del sindaco di Taormina, «lo spettacolo ha subito un forte ritardo a causa della protesta di numerosi artisti per i mancati pagamenti,» che «ha provocato il malcontento del pubblico che ha avanzato richieste di rimborso e in molti casi ha abbandonato la manifestazione». E inoltre, aggiunge De Luca, «la situazione ha reso necessario l’intervento della polizia per contenere le tensioni e ripristinare l’ordine».