Aie, ‘Saviano non era tra le proposte degli editori e agenti’

agenzia

'Nessun condizionamento né ingerenze sulle nostre scelte'

ROMA, 29 MAG – L’Associazione Italiana Editori “ricorda, come spiegato ieri dal presidente Innocenzo Cipolletta, che la scelta degli autori ospiti a Francoforte è frutto di una procedura, fatta di un proficuo dialogo e confronto con i singoli editori e agenti letterari italiani, a partire proprio dalle loro proposte. Tra le proposte sulla base delle quali si è costruito il programma mancano ovviamente molti autori tra i quali, almeno fino ad oggi, Roberto Saviano”. “L’Aie non avrebbe mai permesso e non permetterà mai ingerenze esterne rispetto alla volontà degli editori” viene sottolineato in una nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA