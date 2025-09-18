Al Bano e Mogol: «Cantiamo la cucina italiana patrimonio dell’Unesco»

il progetto

Arriva l'inno "Vai Italia". Mazzi (Mic): «Un settore che vale 251 miliardi di euro»

Al Bano e Mogol insieme per un inno dedicato all’Italia e alla sua cucina. “Vai Italia” è il brano musicale che l’artista pugliese canterà con il coro di Caivano e dell’Antoniano per accompagnare l’Italia verso il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco, atteso per il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi. La candidatura è stata presentata il 23 marzo del 2023 dal ministero della Cultura e da quello dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’iniziativa è stata presentata al ministero della Cultura (Mic) con la presenza di Mogol, Al Bano, del direttore dell’Antoniano Frate Giampaolo Cavalli, del produttore musicale Fio Zanotti e del sottosegretario di Stato alla Cultura Gianmarco Mazzi. In collegamento dal Sudafrica il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, impegnato per i lavori del G20.” Il brano, scritto dal paroliere e produttore discografico Mogol su musica di Oscar Prudente sarà presentato da Mara Venier, domenica 21 settembre, nel corso della prima puntata di “Domenica In”.