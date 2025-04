Al Bano-show al pianoforte dell’Amerigo Vespucci

agenzia

Visita del cantante a bordo del veliero nella tappa di Taranto

TARANTO, 18 APR – Visita a sorpresa questa mattina di Al Bano Carrisi sull’Amerigo Vespucci nella sua Puglia. Il cantante è salito a bordo della nave scuola della Marina Militare a Taranto, in occasione della settima tappa del tour Mediterraneo, la fase finale del giro del mondo cominciato l’1 luglio 2023 da Genova. Accolto dagli abbracci e dai selfie con i tanti visitatori, l’artista ha incontrato il comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai, accompagnato dal commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo 2026, Massimo Ferrarese, e da Luca Andreoli, ad di Difesa Servizi, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa. Al termine della visita istituzionale, breve fuoriprogramma al pianoforte originale della “nave più bella del mondo”. Al Bano ha intonato un paio di strofe della sua celebre ‘Nel Sole’ tra gli applausi e i cori del ristrettissimo ‘pubblico’ presente nel corridoio ufficiali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA