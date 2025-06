Al Bano si racconta: «E’ vero, ho la “sanremite” ma Amadeus e Carlo Conti mi hanno preso in giro»

Il personaggio

Il cantante a Storie al bivio show ha ripercorso la sua carriera e il dolore per la scomparsa di Ylenia

«Dicono che ho la “sanremite” ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano Riprovarci? L’amarezza è tanta, vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io con tutta la mia esperienza dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Solo il pubblico mi può giudicare e il pubblico è sempre stato dalla mia parte».

Al Bano si toglie qualche “sassolone” dalla scarpa nel salotto di “Storie al bivio show” con Monica Setta, nella puntata che andrà in onda martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2. Nell’intervista, l’artista parla di sua figlia Ylenia, scomparsa nel 1993: «Ho avuto una vita piena con i miei bassi, naturalmente. Su di me hanno detto e scritto di tutto, ma la cosa più squallida che ho subito riguarda Ylenia. Mi hanno accusato di tenerla nascosta in casa per farmi pubblicità».

Spazio anche ai racconti dei suoi amori: «Con Romina finì l’amore e lo accettai. Ho dimenticato le cose che vedevo che erano il male ed ho perdonato». E poi la relazione con Loredana Lecciso: «Quando ho conosciuto Lory, Romina era già fuori dalla mia vita. La nostra grande casa era vuota e Loredana ha portato la gioia della nascita di Yasmine e Bido. Non credo sia necessaria una carta da bollo per dirsi “ti amo” e noi stiamo bene così da molti anni. Ma è vero che ho pensato al matrimonio».

All’inizio della relazione «le mandavo tantissime rose. Poi, una volta andando a casa sua ho visto che metteva i fiori per terra, anche in bagno, e da quel momento smisi di farlo». Ad infastidire Al Bano è stata «la gente che credeva che fossi stato io a raccomandare Loredana. In realtà, non ho mai saputo che lei avesse ambizioni artistiche. Se me ne avesse parlato, magari l’avrei anche fatto».

Dalla relazione con Lecciso sono nati Jasmine e Albano Jr., detto Bido. Mentre da Romina sono nati Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.: «Se fosse arrivato un altro figlio lo avrei accettato, ma con 6 figli ho già dato», dice l’artista, che ricorda gli inizi: «Canto da quando ero piccolo. La prima canzone l’ho dedicata a mio padre, che mi disse “hai fatto tanto successo con una sola canzone? E adesso che succede?”. Seppe subito che avrei lasciato Cellino. Ricordo quel treno espresso che partiva dal Sud».