Al Cine Teatro Rex di Giarre, anteprima del film “L’Acqua Fresca” diretto da Marianna Sciveres

Presente in sala l’attrice Lucia Sardo

Sabato 19 luglio, alle ore 21, il Cine Teatro Rex di Giarre accoglie l’Anteprima del film L’Acqua Fresca diretto da Marianna Sciveres. Per l’occasione, in sala, sarà presente l’attrice Lucia Sardo.

«Siamo ben lieti di accogliere nuovamente Lucia Sardo presso il nostro Cine Teatro Rex dove è sempre ospite gradita e amica della nostra attività essendo presente sia con i suoi spettacoli, sia con la presentazione delle pellicole che la vedono protagonista così come è stato, recentemente, con il film “L’amore che ho” e sarà, adesso, con questo nuovo lavoro “L’acqua fresca”, per la regia di Marianna Sciveres che la vede ancora indiscussa protagonista», dichiara Alfio Zappalà (Direttore del Cine Teatro REX di Giarre).