Al cinema a Natale, da Cortina Express a Le occasioni dell’amore

Due titoli per le famiglie e una vera sorpresa per appassionati

(di Giorgio Gosetti) (ANSA) – ROMA, 24 DIC – Natale al cinema con pochi film anche per il grande ritorno in sala del pubblico grazie ai film già usciti nelle scorse settimane. In questi giorni la pattuglia si rafforza con due titoli adatti alle famiglie e una vera sorpresa che piacerà molto a chi cerca il buon cinema. – CORTINA EXPRESS di Eros Puglielli con Christian De Sica, Lillo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Francesco Bruni, Ernesto D’Argenio, Beatrice Modica, Riccardo Maria Manera, Veronica Logan, Agata Samperi, Marco Marzocca. C’è stato un tempo in cui Eros Puglielli era l’enfant prodige dell’horror italiano. Da tempo si invece dedicato alla commedia tra cinema e serie e qui abbina l’estro del suo attore preferito, Lillo, alla tradizione del cinepanettone natalizio che porta in dote lo sfondo imbiancato di Cortina d’Ampezzo e il sempreverde Christian De Sica. Con loro un’autoironica e bravissima Isabella Ferrari e una schiera di caratteristi devoti alla causa. Il copione non è originalissimo: a Cortina si intrecciano storie di vario genere tra cui quelle del maturo dongiovanni Lucio De Roberti, accorso a salvare il nipote da una truffa coniugale; un ex cantante di successo che vorrebbe ricostruire un affetto con sua figlia; una spumeggiante discografica sull’orlo del fallimento con marito al seguito. Ciascuno fa il possibile per sembrare ciò che non è, senza naturalmente riuscirci. – LE OCCASIONI DELL’AMORE di Stéphane Brizé con Guillaume Canet, Alba Rohrwacher, Marie Drucker, Sharif Andoura, Emmy Boissard Paumelle, Lucette Beudin, Gilberte Bellus, Hugo Dillon, Johnny Rasse, Jean Boucault. Quando una coppia scoppia cosa accade nella vita di entrambi? Mathieu fa l’attore, vive a Parigi, è affermato ed equilibrato. Alice vive sulla costa atlantica, insegna musica e ha trovato da tempo la sua indipendenza. In passatosi sono molto amati, ma da anni qualcosa tra loro si è spento. Il dolore della separazione è ormai un ricordo lontano,ma certo non immaginano di ritrovarsi, per caso, lo stesso giorno, in un centro benessere. Eppure è proprio in quel terreno neutro che si misurerà lo spessore dei sentimenti. Il film più intenso e sorprendente di queste feste illuminato da una coppia d’interpreti che genera una inattesa chimica emozionale. – VACANZE DI NATALE ’90 di Enrico Oldoini con Massimo Boldi, Christian De Sica, Ezio Greggio, Diego Abatantuono, Andrea Roncato, Corinne Clery, Moira Orfei, Giannina Facio, Maria Grazia Cucinotta, Giovanna Pini Gimignani, Colette Poupon, Galeazzo Benti, Antonio Cantafora, Isaac George, Saverio Vallone, Maria Tedeschi, Jennifer Schittino, Angelo Bernabucci, Ugo Conti. E’ quasi una celebrazione del tempo che fu il ritorno sugli schermi, a 35 anni dalla prima uscita, del cinepanettone per eccellenza. C’è il Capodanno, ci sono gli anni del divertimento programmato, ci sono i beniamini del cinema popolare di allora, c’è la giovinezza perduta sui volti degli attori (e del pubblico nostalgico).Un grande revival insomma che festeggia la montagna (Saint Moritz e non Cortina per l’occasione) , il produttore Aurelio De Laurentiis – inventore del filone emblematico dell’ultimo Novecento- e l’idea stessa di svago che è ormai anche sismografo dei mutamenti di un’Italia che è cambiata. Il tutto si propone sugli schermi come appuntamento ed evento di questo Natale ormai così diverso. Da lunedì scorso, grazie alla distribuzione Nexo, nelle sale per adulti,famiglie e ragazzi curiosi di vedere come si divertivano i loro genitori

