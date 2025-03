Al Don Bosco di Pedara l’omaggio a Shakespeare di Jacopo Cavallaro

spettacoli

Di scena il suo "One Man Hamlet"

«Ho voluto fortemente realizzare questo lavoro che è un mio personale omaggio alla grandezza di William Shakespeare che anche nel personaggio di Amleto rappresenta l’umanità. In particolare l’uomo del dubbio che si barcamena tra le problematiche esistenziali , esprimendo la sua umanità a volte dolorosa, a volte fatiscente, ma viva e senza veli. Un testo grottesco, drammatico, autoironico che presenta tanti momenti esilaranti e coinvolgenti e dove viene abbattuta la quarta parete. Amleto vive la nostra contemporaneità e piomba nel nostro tempo come un fulmine, portando con se un fardello esistenziale da condividere con altri uomini e donne , alla ricerca di risposte concrete e proponendo riflessioni».

Queste le parole di Jacopo Cavallaro che parla di “One man Hamlet” , atto unico scritto, diretto e interpretato da lui. Un monologo avvincente di scena il 22 marzo alle ore 20,45 al Teatro Don Bosco di Pedara, nell’ambito della rassegna “Alchimìe” che si avvale della direzione artistica di Giuseppe Cavallaro che spiega : «Un lavoro che vede un Amleto dissacrante e pieno di interrogativi che affondano radici profonde nei meandri della mente e della sanità mentale, attraverso un focus su cio che oggi viene intesa come “normalità”»

Insomma appare chiaro che si tratta di uno spettacolo che mostrerà vizi e virtù, paure e debolezze, ma comunque sia l’autore invita tutti a vivere la poesia e la bellezza della vita, perché l’uomo con le sue infinite capacità riuscirà a coglierle. Il lavoro valica anche i confini regionali. Infatti il 29 e il 30 marzo è di scena allo Spazio Teatro Garbatella a Roma. Jacopo Cavallaro inizia a lavorare in teatro, già all’età di dieci anni muovendosi all’interno dei circuiti regionali e nazionali. Nel 2007 viene notato dal mondo cinematografico e televisivo e inserito nel cast di due fiction di successo come ”L’ultimo dei Corleonesi “, “Il capo dei capi” dove ha interpretato il ruolo di Biagio Schirò da giovane. E’ stato coprotagonista in fiction di successo come “Squadra antimafia”, “Come un delfino” , “Catturandi”, “Donne di Camilleri”. In teatro ha scritto , diretto e interpretato vari spettacoli . Tra i tanti ricordiamo “Io Martoglio “, “Il cielo di Asterione”La Mosca”, “La leggenda di Novecenbto”. Da diversi anni , organizza con l’Associazione Jamà, la stagione “Teatri street”inserita con successo nel cartellone della kermesse zafferanese “Etna in scena”.

