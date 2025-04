Al Festival Operistico del Val di Noto la serata dedicata alle arie della canzone napoletana

il concerto

A Palazzo Spadaro a Scicli l'11 aprile alle ore 20

Si terrà venerdì 11 aprile a Scicli, alle ore 20 a Palazzo Spadaro lo spettacolo “Arie della Canzone Napoletana – ’O Sole Mio”, una serata imperdibile nel cuore della musica partenopea. L’iniziativa si svolge nell’ambito del Festival Operistico del Val di Noto ed è organizzato dall’associazione culturale Figaro Opera Society. Ad esibirsi sul palco: Giulia Russo al pianoforte, Martina Scuto, soprano e Gianni Giuga, baritono. Si tratta di tre straordinari interpreti che daranno voce alle più amate melodie del repertorio napoletano, in un concerto che promette emozione, passione e bellezza. Un’occasione speciale per vivere la musica dal vivo in una cornice storica, immersi nella cultura e nell’arte del Sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA