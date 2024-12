Al Monk di Catania il sax di Sophia Tomelleri, nipote d’arte del grande jazz italiano

MUSICA

La sassofonista si ritaglierà uno spazio tutto siciliano per tre concerti con il suo trio

Fino alla sera prima sul palco con Vinicio Capossela per il “Conciati per le feste tour”, la compositrice e sassofonista Sophia Tomelleri si ritaglierà uno spazio tutto siciliano per tre concerti con il suo trio al Monk Jazz Club di Catania in calendario venerdì 6 dicembre alle 21.30 e sabato 7 dicembre sia alle 19 che alle 21.30. La tenorista milanese sarà accompagnata sul palco di Palazzo Scammacca del Murgo in piazza Scammacca 1, da Francesco Bordignon al contrabbasso e da Matteo Rebulla alla batteria. Dino Rubino, presidente dell’associazione Algos che gestisce il Monk Jazz Club e direttore artistico del club: «Sophia è nipote del sassofonista e clarinettista Paolo Tomelleri, oggi 86 anni, uno tra i primi a suonare Dixieland in Italia. L’ho conosciuta al premio Massimo Urbani del 2020, dove ero in giuria, e che lei poi ha vinto. L’ho poi incrociata in vari festival e adesso mi faceva piacere averla con il suo trio».

Il sax tenore è lo strumento suonato da Sophia Tomelleri

Classe 1992, Sophia Tomelleri si diploma nel 2013 in sassofono classico al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, per poi trasferirsi in Baviera e conseguire una laurea triennale in sassofono jazz alla Hochschule für Musik und Theater München di Monaco di Baviera nel 2018. Durante questo periodo, ottiene una borsa di studio per passare un anno al CMDL, istituto parigino sotto la guida del violinista Didier Lockwood. A Parigi ha occasione di suonare con John Betsch, Emmanuel Bex, Sava Medan. Musicista versatile, la Tomelleri è richiesta in diverse formazioni e progetti musicali, che spaziano dal jazz più tradizionale a quello contemporaneo. Nel 2020 si aggiudica il primo posto per giovani solisti jazz in due concorsi: il premio “Luciano Zorzella” e il premio “Massimo Urbani”. Quest’ultimo le dà occasione di incidere il suo primo album con il suo quartetto, pubblicato nel 2021 dalla Emme Record Label, dal titolo “These Things You Left Me”. Nel 2021 decide di approfondire lo studio della composizione iscrivendosi al corso di laurea magistrale al conservatorio di Genova sotto la guida di Paolo Silvestri.

Dal 2021 fino ai mesi scorsi è stata in tour con il cantante Elio per lo spettacolo “Ci vuole orecchio”, dedicato alla musica di Enzo Jannacci. Ha collaborato e collabora con rinomati artisti del jazz italiano (Gianni Cazzola, Massimo Faraò, Fabrizio Bosso, Sandro Gibellini) e del pop (Elio, Vinicio Capossela). L’anno prossimo farà parte della band di Jovanotti per il Palajova Tour.

A novembre, per l’etichetta giapponese Venus, a New York ha inciso un disco con il pianista John Di Martino, con il bassista Peter Washington e il batterista Willie Jones III, album di brani scritto da grandi compositrici della storia del jazz, da Mary Lou Williams a Carla Bley. Con la stessa etichetta lo scorso anno aveva pubblicato l’album “Sweet and Lovely” insieme con il trio del pianista Massimo Faraò.

Biglietto: € 27,00, prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/sophia-laura-tomelleri-trio Info e prenotazioni alla mail prenotazioni@monkjazzclub.it, telefono 340.1223606. Sul web www.monkjazzclub.it.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA