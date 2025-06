Al Pacino ricevuto in udienza da Papa Leone

agenzia

Con lui Andrea Iervolino e una delegazione del film Maserati

NEW YORK, 16 GIU – Al Pacino ha incontrato oggi in Vaticano Papa Leone diventando così la prima star di Hollywood ad essere ricevuta dal primo pontefice statunitense. “Siamo onorati di annunciare che stamattina Sua Santità Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza privata una delegazione del film Maserati: I Fratelli, tra cui il premio Oscar Al Pacino e il produttore del film Andrea Iervolino”, ha reso noto lo stesso Iervolino in un comunicato. “L’incontro è stato un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, centrata sui valori condivisi al centro della Chiesa Cattolica e del nostro film: unità della famiglia, amore, compassione e l’importanza di contribuire al bene comune”, ha aggiunto il produttore. Al Pacino è arrivato a Roma ieri su un jet privato.

