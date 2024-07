Al Taormina Film Fest i documentari su Sant’Agata (anni ’40) del regista Ugo Saitta

Spettacoli

Al Taormina Film Fest presentati gli straordinari documentari sulla festa di Sant’Agata a Catania, registrati negli anni ’40 del 900 dal regista Ugo Saitta. I filmati, ha precisato per l’occasione la figlia Gabriella, sono stati registrati in più edizioni della festa di Febbraio e poi furono montati ed elaborati per la trasmissione nei cine-giornali dell’epoca. Nella sequenza video presentata al Festival anche “Traveling in Sicily” un documentario di una Sicilia di altri tempi che racconta l’arte dell’allestimento dei tipici carretti siciliani, il lavoro dei pescatori di Acitrezza e il tempio di Ercole ad Agrigento.