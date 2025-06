Al Taormina Film Festival Geoffrey Rush per il film “The Rule of Jenny Pen”

Cinema

L'attore australiano riceverà anche il Taormina Excellence Award nel Teatro Antico

Il Taormina Film Festival annuncia la partecipazione straordinaria di Geoffrey Rush alla 71/a edizione (10-14 giugno). L’attore australiano, tra i più talentuosi e versatili del panorama cinematografico internazionale, presenterà il suo ultimo lavoro da protagonista, The Rule of Jenny Pen, diretto da James Ashcroft, in anteprima italiana all’interno della sezione ufficiale in concorso. Il film, un horror psicologico, ha già suscitato interesse nei circuiti internazionali e rappresenta una nuova prova di maestria per l’attore premio Oscar.

Per l’occasione, Rush riceverà il Taormina Excellence Award nel Teatro Antico, premio a una carriera straordinaria che ha lasciato un segno nel mondo del cinema e del teatro.Rush ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1997 per il film Shine, tre Bafta, due Golden Globe, un Tony Award, un Emmy Award e quattro Screen Actors Guild Award, oltre a tre nomination agli Academy Awards in altre categorie. Il suo talento spazia da Wilde a Shakespeare, da ruoli storici come Lionel Logue ne Il discorso del re a quelli iconici come il Capitano Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, fino al pluripremiato La Migliore Offerta di Giuseppe Tornatore.