Al teatro Al Massimo di Palermo arriva il Musical Peter Pan

in scena dal 6 al 14 dicembre

E’ uno dei musical più amati dal pubblico che anche nella scorsa stagione ha conquistato i teatri italiani. Peter Pan – Il Musical, in scena dal 6 al 14 dicembre al teatro Al Massimo di Palermo è pronto ad accompagnare nuovamente i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi e una colonna sonora d’eccellenza firmata da Edoardo Bennato, Peter Pan – Il Musical torna in scena con un nuovo straordinario cast.La grande novità per il nuovo è il ritorno in scena del Capitan Uncino originale ovvero Claudio Castrogiovanni, attore di straordinario talento che già nel 2006 aveva affascinato il pubblico con la sua interpretazione ironica e trascinante. La sua presenza scenica e il suo carisma porteranno ancora una volta in vita il temibile nemico di Peter Pan. Al suo fianco, a dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer Luca Nencetti. Attore, cantante, ballerino e acrobata di grande esperienza, Luca saprà donare nuova luce e vigore al coraggioso e sfrontato protagonista di questa avventura senza tempo. Sempre amatissima dal pubblico, Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, tornerà in scena nel ruolo della dolce Wendy.

Storica e amata interprete della bimba dai teneri occhioni azzurri, Martha saprà stupire nuovamente i suoi numerosissimi fan. Renato Converso, apprezzato attore e comico, nel ruolo del goffo e simpatico Spugna sarà il perfetto compagno di Capitan Uncino, pronto a eseguire ogni suo ordine. Raffaella Alterio porterà sul palco la vivacità e la curiosità di Michael, il fratello minore di Wendy mentre Laura Fiorini interpreterà John, il fratello maggiore di Wendy, con il suo senso di responsabilità e il desiderio di crescere. Al loro fianco altri nove strepitosi performer animeranno il mondo fatato di Peter Pan: Carlotta Sibilla (Giglio Tigrato), Elisa Giunta (Bombolone), Sofia Pavani (Pennino), Sara Portaro (Pochino), Manuel Primerano (Gemello), Domiziano Toniolo (Gemello), Lorenzo Tognocchi (Cantastorie e cover Capitan Uncino), Davide Najjar (Ensemble – Pirata), Filippo Tampieri (Ensemble – Pirata), Gian Maria Picciau (Ensemble – Pirata).