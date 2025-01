Al teatro Al Massimo, va in scena “Forte e Chiara”, l’one-woman show con Chiara Francini

spettacoli

L'attrice toscana si cimenta con un frizzante monologo

È un memoir, un racconto autentico e sincero umano in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica, eppure così simile a quella di tanti altri. Dal 10 al 18 gennaio al teatro Al Massimo di Palermo andra’ in scena “Forte e Chiara” in cui l’attrice toscana si cimenta con un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti che divertono e incuriosiscono il pubblico.È un one woman show in cui Chiara ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri, l’infanzia di paese, i nonni con cui è cresciuta, la famiglia matriarcale, l’adolescenza, il percorso di ragazza di provincia sano e caparbio, il desiderio odierno combattuto e vivissimo di voler diventare mamma e la fierezza dell’essere ora e sempre una diversa, una strana, una fuoriposto, un’inadeguata, una parvenue. Col sarcasmo, la vita, la malinconia, Chiara ci racconterà cosa significhi per lei essere una donna oggi e lo farà in modo spontaneo e rivoluzionario. L’atmosfera, divertente ma sofisticata, è unica nel suo genere, accattivante, molto originale. Un piccolo gran varietà, con musica ed effetti speciali… Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA